Wzrasta przestępczość klanowa w Berlinie. Zatrważające statystyki

Jak alarmuje Deutsche Welle, przestępcze klany w Berlinie są coraz bardziej liczne. Wzrasta również ich aktywność. Stołeczny resort spraw wewnętrznych przekazał w piątek, że ze zjawiskiem przestępczości klanowej policja wiąże obecnie aż 685 osób. Jest to wzrost o 11 procent w ciągu roku.

"Według władz przestępczość klanowa charakteryzuje się przede wszystkim systematycznym wykorzystywaniem powiązań rodzinnych, społecznych i gospodarczych w celu ułatwiania lub ukrywania działalności przestępczej" – czytamy na dw.com.

Wyraźny wzrost przestępstw klanowych w Berlinie

W ubiegłym roku berlińska policja wykryła 952 przestępstwa powiązane z klanami, które zostały popełnione przez 342 podejrzanych. W tej grupie 289 osób miało dopuścić się maksymalnie czterech czynów karalnych, zaś 53 podejrzanych miało popełnić pięć lub więcej czynów zabronionych.

Takie statystyki oznaczają, że przestępczość klanowa wzrosła aż o 12 proc., a liczba podejrzanych członków takich grup wzrosła jeszcze więcej, bo o 16 proc.

Jak podaje Deutsche Welle, najwięcej było przestępstw z użyciem przemocy, które stanowiły 23 proc. wszystkich zarejestrowanych spraw. Na kolejnych miejscach znalazły się natomiast przestępstwa drogowe i kradzieże, których było prawie 16 proc.

Rekordowa liczba naturalizacji. Prym wiodą Syryjczycy

Niemcy przyznały w ubiegłym roku rekordową liczbę obywatelstw swojego kraju. Prym wiedli Syryjczycy. Polacy zajęli natomiast drugie miejsce wśród narodowości z krajów UE.

Jak podaje Deutsche Welle, w Niemczech znów wzrosła liczba naturalizacji i osiągnęła w ubiegłym roku nowy rekord. "W 2025 roku niemieckie obywatelstwo otrzymało około 332,5 tys. cudzoziemców – poinformował w środę (03.06.2026) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. To o 14 proc. (40,5 tys. osób) więcej niż w roku 2024, kiedy niemieckie obywatelstwo otrzymało 292 tys. osób" – czytamy.

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