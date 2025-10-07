Niemcy: Atak nożownika. Burmistrz w stanie krytycznym trafiła do szpitala

Wywodząca się z SPD nowo wybrana burmistrz Westfalii została ciężko raniona nożem. Polityk przebywa w stanie krytycznym, a motywy napaści pozostają niejasne. Służby do tej pory nie wydały oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Jak podaje gazeta "Bild", burmistrz została znaleziona w swoim mieszkaniu przez syna. Według relacji, Stalzer powiedziała mu, że została zaatakowana na ulicy, niedaleko miejsca zamieszkania, przez grupę mężczyzn.

Reakcje polityków. Merz: Odrażający czyn

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził głębokie zaniepokojenie atakiem. Na swoim oficjalnym koncie w serwisie X napisał:

"Otrzymaliśmy wiadomość o tym odrażającym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Obawiamy się o życie desygnowanej burmistrz Iris Stalzer i mamy nadzieję na jej całkowite wyzdrowienie. Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi"

Przewodniczący klubu parlamentarnego SPD, Matthias Miersch, napisał: "Jesteśmy z nią myślami i życzymy jej, aby przetrwała tę straszną zbrodnię".

Sekretarz generalny SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii, Frederick Cordes, również nie kryje szoku: "Wiadomości z Herdecke są dla nas wstrząsające. Nasze myśli są z Iris Stalzer i jej rodziną. Dziękujemy wszystkim służbom ratowniczym i interwencyjnym, które były i są w akcji".

Z kolei szef FDP w tym regionie, Henning Höne, napisał na X: "Straszne wiadomości z Herdecke. Wszystkiego najlepszego, droga pani Stalzer!"

Przewodniczący klubu CDU, Jens Spahn, wyraził nadzieję i zapewnił o modlitwie o to, by burmistrzyni przeżyła atak. Jak dodał, konieczne jest jak najszybsze wyjaśnienie, kto zaatakował burmistrz.

Stalzer jest matką dwojga nastoletnich dzieci. Stanowisko burmistrza objęła po wygranej w drugiej turze wyborów 28 września, zdobywając 52,2 procent głosów.

Czytaj też:

Eksplozje w Monachium. Władze zamykają OktoberfestCzytaj też:

Znów niespokojnie w Niemczech. "Planowali atak na izraelskie cele"