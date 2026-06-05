Pentagon usuwa wyznania. Nowa lista w USA
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Pentagon usuwa wyznania. Nowa lista w USA

Dodano: 
Pete Hegseth, szef Pentagonu
Pete Hegseth, szef Pentagonu Źródło: Wikimedia Commons
Departament Wojny USA oficjalnie usunął 180 wyznań i tradycji religijnych z listy uznawanych religii, realizując zmianę zapowiedzianą wcześniej przez sekretarza wojny, Pete Hegsetha.

Korpus Kapelanów Wojskowych Stanów Zjednoczonych uznawał wcześniej ponad 200 kodów wyznaniowych, które żołnierze mogli wskazywać jako swoją przynależność religijną. Zgodnie z memorandum z 4 czerwca podsekretarza obrony Anthony’ego Taty, liczba ta została zredukowana do zaledwie 31.

Co oznacza zmiana? Pentagon wyjaśnia

W swoim memorandum Tata stwierdził, że zmiana ma na celu "usprawnienie gromadzenia przez Departament Wojny informacji o preferencjach religijnych żołnierzy, aby poprawić możliwość zapewniania im odpowiedniego wsparcia religijnego przez kapelanów".

"Nowa lista dostarczy kapelanom jasnych i łatwo dostępnych informacji, które pozwolą im lepiej przewidywać potrzeby religijne żołnierzy oraz organizować działania duszpasterskie zgodne z ich osobistą wiarą i praktykami religijnymi" – napisał.

Według portalu Military.com, na nowej liście pozostali m.in.: agnostycy, buddyści, hinduiści, muzułmanie, wyznawcy judaizmu, sikhowie oraz liczne wspólnoty chrześcijańskie, takie jak: baptyści, katolicy, luteranie i metodyści.

Hegseth zapowiedział ograniczenie liczby kodów wyznaniowych już wcześniej w tym roku. "Poprzedni system rozrósł się do znacznie ponad 200 kodów religijnych. Był niepraktyczny i trudny do wykorzystania, a wiele kodów nigdy nie było używanych" – powiedział w marcu br. Dodał również, że zdecydowana większość członków sił zbrojnych identyfikowała się zaledwie z sześcioma kategoriami religijnymi.

Nowa instrukcja dla kapelanów

Równocześnie Pentagon polecił kapelanom wojskowym zastąpić widoczne oznaki stopnia wojskowego symbolami swojej tradycji religijnej. "Kapelan jest przede wszystkim kapelanem, a dopiero potem oficerem. Ta zmiana stanowi wizualne podkreślenie tego faktu" – oświadczył Hegseth w marcu.

"Szczególnie wyjątkowe w posłudze kapelana jest to, że przede wszystkim zostaje on powołany i ustanowiony przez Boga. Choć nadal zachowa stopień oficerski wobec tych, którym służy, jego stopień nie będzie widoczny" – dodał.

Zmiany te stanowią część szerszej reformy funkcjonowania wojskowego duszpasterstwa w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, której celem jest uproszczenie administracji religijnej oraz wyraźniejsze podkreślenie duchowej roli kapelanów wojskowych.

Czytaj też:
Amerykańscy biskupi przeciwni decyzji Trumpa. Padły ostre słowaCzytaj też:
ICE aresztowało księży. "Z powodu koloru skóry"

Źródło: KAI / DoRzeczy.pl
Czytaj także