Pentagon usuwa wyznania. Nowa lista w USA

Korpus Kapelanów Wojskowych Stanów Zjednoczonych uznawał wcześniej ponad 200 kodów wyznaniowych, które żołnierze mogli wskazywać jako swoją przynależność religijną. Zgodnie z memorandum z 4 czerwca podsekretarza obrony Anthony’ego Taty, liczba ta została zredukowana do zaledwie 31.

Co oznacza zmiana? Pentagon wyjaśnia

W swoim memorandum Tata stwierdził, że zmiana ma na celu "usprawnienie gromadzenia przez Departament Wojny informacji o preferencjach religijnych żołnierzy, aby poprawić możliwość zapewniania im odpowiedniego wsparcia religijnego przez kapelanów".

"Nowa lista dostarczy kapelanom jasnych i łatwo dostępnych informacji, które pozwolą im lepiej przewidywać potrzeby religijne żołnierzy oraz organizować działania duszpasterskie zgodne z ich osobistą wiarą i praktykami religijnymi" – napisał.

Według portalu Military.com, na nowej liście pozostali m.in.: agnostycy, buddyści, hinduiści, muzułmanie, wyznawcy judaizmu, sikhowie oraz liczne wspólnoty chrześcijańskie, takie jak: baptyści, katolicy, luteranie i metodyści.

Hegseth zapowiedział ograniczenie liczby kodów wyznaniowych już wcześniej w tym roku. "Poprzedni system rozrósł się do znacznie ponad 200 kodów religijnych. Był niepraktyczny i trudny do wykorzystania, a wiele kodów nigdy nie było używanych" – powiedział w marcu br. Dodał również, że zdecydowana większość członków sił zbrojnych identyfikowała się zaledwie z sześcioma kategoriami religijnymi.

Nowa instrukcja dla kapelanów

Równocześnie Pentagon polecił kapelanom wojskowym zastąpić widoczne oznaki stopnia wojskowego symbolami swojej tradycji religijnej. "Kapelan jest przede wszystkim kapelanem, a dopiero potem oficerem. Ta zmiana stanowi wizualne podkreślenie tego faktu" – oświadczył Hegseth w marcu.

"Szczególnie wyjątkowe w posłudze kapelana jest to, że przede wszystkim zostaje on powołany i ustanowiony przez Boga. Choć nadal zachowa stopień oficerski wobec tych, którym służy, jego stopień nie będzie widoczny" – dodał.

Zmiany te stanowią część szerszej reformy funkcjonowania wojskowego duszpasterstwa w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, której celem jest uproszczenie administracji religijnej oraz wyraźniejsze podkreślenie duchowej roli kapelanów wojskowych.

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