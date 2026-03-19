"Narusza prawo UE". TSUE reaguje ws. polskiej sędzi

Stanowisko rzecznika generalnego TSUE ma związek z dwoma sprawami, które trafiły do sądu drugiej instancji.

System losowania sędziów w Polsce. Sędzię odsunięto od ponad 100 spraw na jej wniosek. Bez uzasadnienia

Zostały one w 2024 roku przydzielone jednej sędzi poprzez System Losowego Przydzielania Sprawa. Sędzia ta została następnie przeniesiona do innego wydziału tego samego sądu. W konsekwencji tej decyzji Kolegium Sądu Okręgowego zwolniło ją bez uzasadnienia z prowadzenia przydzielonych jej wcześniej stu spraw. Nastąpiło to na wniosek samej zainteresowanej.

Odebrane sędzi sprawy ponownie trafiły do systemu i w ten sposób rozlosowano je między innych sędziów. Większość z nich trafiła jednak do jednej sędzi. Ta odwołała się od decyzji w tej sprawie, wskazując na nierównomierne rozłożenie obowiązków. Jej skarga została jednak oddalona.

Jednoznaczna ocena rzecznika TSUE. "To niezgodne z prawem UE"

Jak podkreślił w czwartek Dean Spielmann odsunięcie sędzi od prowadzenia spraw bez podania uzasadnienia, było niezgodne z prawem Unii Europejskiej. – Nawet jeśli nastąpiło za zgodą tej sędzi – podkreślił, wskazując iż mogła ona wynikać przecież choćby z nacisków przełożonych.

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE, brak kryteriów oraz obowiązku uzasadnienia tego rodzaju decyzji może stwarzać ryzyko arbitralności i nieuprawnionej ingerencji w przydział spraw.

Czytaj też:

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z instytucji kościelnej

Prof. Genowefa Grabowska: Czarna dziura

Polska złoży skargę do TSUE? Minister: Mamy 60 dni