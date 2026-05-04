Tragedia podczas interwencji policji. Mężczyzna spadł z trzeciego piętra

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (4 maja) przy ulicy Powązkowskiej na warszawskim Żoliborzu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o nieznośnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy przyjechali na miejsce, nikt nie reagował na pukanie do drzwi. Na miejsce wezwano więc strażaków ze specjalistycznym sprzętem.

Z wykorzystaniem podnośnika jedna z policjantek próbowała dostać się do mieszkania przez balkon. Wtedy przebywający w środku mężczyzna otworzył okno z drugiej strony bloku, wyrzucił linę i próbował zejść na dół. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł z wysokości trzeciego piętra. Natychmiast rozpoczęto reanimację, jednak jego życia nie udało się uratować – poinformowała rozgłośnia RMF FM.

Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna próbował uciec przed policjantami. Do mieszkania wezwano policyjnych techników.

