Zondacrypto szkoliła skarbówkę i służby. W tym policjantów od cyberprzestępczości

O sprawie informuje "Rzeczpospolita", która powołuje się na wiadomości mailowe. Eksperci BitBay prowadzili warsztaty, z których korzystali m.in. prokuratorzy, policjanci oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Gazeta podkreśla, że zostało to oficjalnie potwierdzone przez resort finansów. W grudniu 2024 r. Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała z udziałem Zondacrypto szkolenie online. Przypomnijmy, że premier Donald Tusk utrzymuje, że za Zondacrypto stoją rosyjskie służby.

Szkolenia odbywały się od lat

Problem nie zaczął się jednak w ostatnich latach. Ta "współpraca" była pogłębiona i miała charakter długofalowy. Z danych samej policji wynika, że od siedmiu lat.

"Od stycznia 2018 r. do września 2024 r. także funkcjonariusze policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyli 12 szkoleń dotyczących rynku kryptowalut, w których udział wzięli prelegenci BitBay, Zonda Global i Zondacrypto" — czytamy w "Rzeczpospolitej".

Współpraca z ekspertami od kryptowalut była zacieśniana w momencie, gdy prokuratura prowadziła działania wymierzone w firmę oraz jej kierownictwo, gdyż pierwsze niepokojące doniesienia dotyczące BitBay pojawiły się już w 2018 r., To wówczas Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie, po którym wszczęto śledztwo m.in. w sprawie prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń oraz permanentnego unikania składania sprawozdań finansowych.

Jeszcze w 2022 roku służby rozpoczęły kolejne postępowanie, które odbiło się szerokim echem w branży, gdyż dotyczyło uprowadzenia Sylwestra Suszka, twórcy giełdy.

Afera Zondacrypto. Gdzie są pieniądze klientów?

Suszek zaginął w marcu 2022 r. w tajemniczych okolicznościach. Według szefa Zondacrypto Przemysława Krala, Suszek ma klucze do portfela 4,5 tys. bitcoinów o wartości ponad 300 mln dolarów.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzi śląska prokuratura. Liczba poszkodowanych, którzy nie mogą wypłacić środków zdeponowanych w postaci kryptowalut, sięga ok. 30 tys. osób i każdego dnia rośnie. Straty szacowane są na co najmniej 350 mln zł.

Onet podał w piątek (24 kwietnia), że szef Zondacrypto przebywa w Izraelu. Kral ma izraelskie obywatelstwo, a Izrael nie wydaje swoich obywateli. Polska go stamtąd nie sprowadzi.

