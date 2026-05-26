Apelują do prezydenta o zawetowanie KROPiK-u. "To otworzy drogę do skuteczniejszej walki"

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów to inicjatywa wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka z Lewicy, który pierwsze próby wdrożenia tego pomysłu podjął już w 2024 roku. Wówczas opór społeczny – i to zarówno ze strony obywateli, jak i organizacji pozarządowych – sprawił, że zaniechano tych planów. Tym razem koalicja rządząca zdołała przeforsować nowe regulacje wobec właścicieli zwierząt.

Propozycja ta zakłada obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz wybranych kategorii kotów, a następnie ich rejestrację w państwowym systemie prowadzonym elektronicznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według rządu, KROPiK ma ograniczyć problem bezdomności zwierząt, usprawnić identyfikację właścicieli oraz zmniejszyć koszty utrzymania schronisk ponoszone przez samorządy. Problem w tym, że ustawa jest powszechnie krytykowana.

W połowie kwietnia ustawę przyjął Sejm. Za głosowało 245 posłów – głównie przedstawicieli koalicji rządzącej. 7 maja propozycja zyskała również akceptację Senatu. Obecnie czeka na decyzję prezydenta.

Apelują o weto ws. KROPiK-u

Do Kancelarii Prezydenta wpłynął apel o zawetowanie ustawy o KROPiKu. Sygnatariusze wskazują m.in., że w uzasadnieniu projektu ustawy "podano nieprawdziwe dane". "Określono liczbę zarejestrowanych psów i kotów w istniejących bazach na około 1 milion, podczas gdy faktyczna liczba wynosi ponad 6 milionów (dane z dwóch największych polskich baz należących jednocześnie do baz międzynarodowych) Uważamy ten fakt za celowe działanie, które miało wprowadzić w błąd obywateli Rzeczpospolitej Polski i umniejszyć pozycję dobrze funkcjonujących i spełniających swoją rolę od 25 lat baz" – czytamy.

"Obecnie, tylko dzięki sprawnie funkcjonującej największej polskiej bazie średnio 500 psów i kotów miesięcznie wraca do opiekunów (właścicieli) zamiast do schroniska, nie obciążając budżetów gmin żadnym kosztem, gdyż obsługa bazy pracująca 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu pozwala niemal na natychmiastową identyfikację opiekuna. 500 zwierząt miesięcznie przy założeniu, że średnio odłów i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosi jednorazowo 3000zł daje gminom oszczędność na poziomie 1,5 MILIONA złotych miesięcznie! To wszystko tylko dzięki 1 z dwóch największych baz zatem łączna liczba zwierząt a tym samym oszczędności gmin jest wyższa" – wskazują sygnatariusze.

W apelu podkreślono również, że "budowanie od podstaw nowej, nieznanej funkcjonalnie bazy i ryzyko likwidacji istniejących, sprawnie funkcjonujących od 25 lat polskich podmiotów nie ma uzasadnienia ani logicznego ani ekonomicznego i obciąża obywateli Rzeczpospolitej Polskiej". "Koszty te są niebagatelne. 130 milionów minimum w ciągu najbliższych 10 lat. Wynagrodzenia pracowników biurowych określone w OSR w wysokości 14 000zł miesięcznie budzą społeczne oburzenie i sprzeciw" – czytamy.

Sygnatariusze wskazali także, że "obecny rząd projektem KROPiK buduje państwowy monopol w sektorze zagospodarowanym przez

polskie organizacje, które od 25 lat rejestrują dane nieodpłatnie dla gmin, schronisk, organizacji a przede wszystkim ponad 5000 lekarzy weterynarii". "Projekt KROPiK łamie zapisy KONSTYTUCJI Rzeczpospolitej Polskiej, co zostało potwierdzone w wielu

opiniach prawnych najbardziej uznanych konstytucjonalistów między innymi Prof. dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego. To niedopuszczalne by rządowy projekt opiewający na 130 milionów złotych nie obejmował WSZYSTKICH psów i kotów w Polsce. KROPiK wprowadza nową definicję kota „farmerskiego”, który tym samym na zawsze zostanie wyrzucony poza ramę jakiejkolwiek ochrony i obowiązków prawnych jakie powinny względem tej grupy zwierząt wypełniać samorządy i opiekunowie. Koty „farmerskie” i koty tzw. wolno żyjące zostają w KROPiKu wyrzucone poza margines, pomimo, że stanowią najliczniejszą grupę zwierząt bezdomnych wymagającą wdrożenia pilnej ochrony i regulacji prawnej. Śmiertelność psów w schroniskach wynosi 6% ale kotów aż 20%. Na 220 schronisk tylko 150 zaledwie przyjmuje ten gatunek. W Polsce koty umierają z tego powodu na ulicach i nie jest to slogan a fakt, który obciąża pod każdym względem obywateli usiłujących je ratować wyręczając samorządy. Szanowny Panie Prezydencie, KROPiK w założeniach będzie budowany przez 3 lata (do 2029 roku). Przez kolejne 3 lata(do 2032), ponad 6 milionów zwierząt zarejestrowanych w obecnych bazach, będzie musiało być zarejestrowane po raz drugi w bazie KROPiK. Poprzez ryzyko likwidacji istniejących, polskich podmiotów może w znacznej skali zwiększyć ilość niechcianych bezdomnych zwierząt, ponieważ samo znakowanie nie ma wpływu na rosnącą populację. Dodatkowo znacznie wzrosną koszty gmin przeznaczane na odłów i utrzymywanie w schroniskach większej liczby psów i kotów za dramatycznie coraz wyższe stawki" – czytamy w apelu.

W ocenie sygnatariuszy, weto prezydenta "otworzy drogę do szybszej i skuteczniejszej walki z bezdomnością psów i kotów i umożliwi przedstawienie i szybkie wdrożenie prezydenckiego projektu walki z bezdomnością zwierząt lub uwolni z zamrażarki projekt Ustawy 836, która może już od 2027 skutecznie przeciwdziałać bezdomności"

Pod apelem podpisali się:

Prezes Zarządu Fundacji KARUNA – Ludzie dla Zwierząt Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt „Kastrujemy Bezdomność”

1. Lek. Wet. Dorota Sumińska

2. Dr. Nauk biol. Ewa Zgrabczyńska

3. dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

4. Rafał Przybył – Burmistrz Wieruszowa

5. Akcja Kastracja Fundacji Koty z Grochowa

6. Arkadia Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt

7. Bytom Odrzański Ochrona Zwierząt

8. CaliMali – Fundacja dla kociąt osieroconych

9. Chrześcijanie dla Zwierząt

10. Fundacja Chcę Mieć Przyszłość

11. Fundacja Doroty i Koty

12. Fundacja For You Burek

13. Fundacja Fundusz Migotkowy

14. Fundacja Jak Pies z Kotem

15. Fundacja Karuna – Ludzie dla Zwierząt

16. Fundacja Kocia Afera

17. Fundacja KOTangens

18. Fundacja Koty spod Bloku

19. Fundacja Per Mondo

20. Fundacja Tabby – Burasy i Spółka

21. Fundacja Zielona Ann

22. Fundacja Zwierzęta Niczyje

23. Fundacja Zwierzokracja

24. Koalicja Organizacji Prozwierzęcych (Olsztyn)

25. Kocia Fundacja Kocie Wie

26. Koci Raj Wierzbica – kotom, psiakom i innym

27. Łapy do Przodu – Pomagamy Zwierzętom

28. Miasto Dobre dla Zwierząt

29. (Nie) Nasze Koty

30. Miasto Dobre dla Zwierząt

31. Konie pod Skrzydłami Magdaleny Szmigiery

32. Polskie Porozumienie Kynologiczne

33. Pomorski Koci Dom Tymczasowy

34. Psom na Pomoc

35. Safe – Animal

36. Sanocka Straż Ochrony i Ratownictwa

Zwierząt

37. Sprawa Psa

38. Stowarzyszenie Animalsndm

39. Stowarzyszenie Częstochowa dla Zwierząt

40. Stowarzyszenie Cztery Łapy Olecko

41. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

42. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

Obywatelskich START

43. Stowarzyszenie Kot i Pies

44. Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdomniaki

45. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom – „Mam

Głos”

46. Stowarzyszenie Uwolnij Psa

47. Stowarzyszenie WOLONTARIUSZE I

PRZYJACIELE SCHRONISKA W PUŁAWACH

48. Stowarzyszenie Wspólne Miejsce

49. Stowarzyszenie Zwierzęcy Głos

50. Stowarzyszenie Zwykłe Zwierzogród

51. Zwierzyniec św. Franciszka w Olsztynie

52. Grow Faster

53. Puchate

54. Zagroda Zabłocie

55. Tax Wizard

56. Regina Adach

57. Beata Adamczyk-Nowak

58. Grażyna Andrzejewska

59. Jolanta Badocha

60. Agata Bauman

61. Kalina Bernatowicz

62. Iwona Biegańska

63. Katarzyna Bielawska

64. Iza Bogucka

65. Katarzyna Borkowska

66. Joanna Borzym

67. Weronika Branny

68. Joanna Broniec

69. Izabela Chmielak

70. Małgorzata Chrostek

71. Dorota Cieplińska

72. Tamara Ćwikowska

73. Agnieszka Czwartosz

74. Anna Dąbrowa

75. Alicja Dańczura

76. Katarzyna Dejewska

77. Jana Demeszuk

78. Klaudia Dziendziel-Heczkoko

79. Elżbieta Fałtynowicz

80. Anita Fankulewska

81. Dorota Fissenewert

82. Jolanta Flor

83. Bartłomiej Gardoliński

84. Małgorzata Geneja

85. Oliwia Gogojewicz-Bojar

86. Robert Gola

87. Gorący Gorący

88. Magdalena Gorska

89. Wiesława Grecka

90. Klaudia Grygo

91. Małgorzata Hadera

92. Edyta Haduch

93. Teresa Huk

94. Joanna Jączek

95. Izabela Jakubowska

96. Agnieszka Janiak

97. Grażyna Janiszewska

98. Ania Janukowicz

99. Magdalena Jaromska

100. Edyta Jaroszyk

101. Urszula Jaszczak

102. Iwona Kabała

103. Aneta Kaczmarek

104. Jolanta Kałmuk

105. Agnieszka Karolak

106. Barbara Kawa-Błasiak

107. Zuzanna Kawiecka

108. Magdalena Każmierczak

109. Lena Klatka Kubicka

110. Bożena Klimas

111. Monika Kościan

112. Anna KOTańska

113. Renata Maria Krasińska

114. Ewa Krawczyk

115. Marcelina kula

116. Anna Kupczyk

117. Hania Kuzas

118. Sylwia Łaba

119. Marta Łepek

120. MARZENA Lesiak

121. Paulina Lichanska

122. Kamila Lichanska

123. Iwona Lipowska

124. Monika Lisowska

125. Ika Lompe

126. Justyna Maciejewska Cieślak

127. Magdalena Madej

128. Jolanta Kania Malesa

129. Wanda Margul

130. Renata Matuszewska

131. Alicja Miastkowska

132. Ewa Mioduszewska

133. Małgorzata Nowak

134. Ewa Opieczyńska

135. Agnieszka Owczarek

136. Magdalena Owieczko

137. Renata Pawlak

138. Renata Perkowska

139. Anna Perlińska- Gałązka

140. Margareta Pestka

141. Monika Pindras

142. Daria Polkowska

143. Joanna Przytuła

144. Beata Pytlik

145. Paulina Rakoczy

146. Anna Rejer

147. Inez Romaniec-Clark

148. Katarzyna Rulczynska

149. Anna Ruszkiewicz

150. Ewa Rybak

151. Izabella Ryciak

152. MAŁGORZATA SADALSKA

153. Ewa Sakowicz

154. Mariola Schwarz

155. Małgorzata Śliwa

156. Renata Suchocka

157. Jola Surowiec

158. Dominika Świątkowska

159. Małgorzata Świdzińska

160. Estera Świerk

161. Agnieszka Sykulak

162. Kinga Szelenbaum

163. Brygida Szostkiewicz

164. Monika Szromek

165. Agnieszka Szymczak

166. Renata Telega

167. Wioletta Tomala-Kania

168. Żaneta Topczewska

169. Tamara Trawicka

170. Izabela Tusińska

171. Anna Ursel

172. Aleksandra Wachowska

173. Eliza Wasińska

174. Eliza Wasińska

175. Grażyna Wawszczak

176. Patrycja Wojtyczka

177. Barbara Wrzyszcz

178. Kinga Zawidlak

179. Kamila Zielinska

180. Malgorzata Zielińska

181. Katarzyna Zielińska

182. Monika Zmarzły

183. Marta Żmijewska

184. Marek Żmijewski

185. Paulina Zyga