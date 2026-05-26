Apelują do prezydenta o zawetowanie KROPiK-u. "To otworzy drogę do skuteczniejszej walki"

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów to inicjatywa wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka z Lewicy, który pierwsze próby wdrożenia tego pomysłu podjął już w 2024 roku. Wówczas opór społeczny – i to zarówno ze strony obywateli, jak i organizacji pozarządowych – sprawił, że zaniechano tych planów. Tym razem koalicja rządząca zdołała przeforsować nowe regulacje wobec właścicieli zwierząt.
Propozycja ta zakłada obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz wybranych kategorii kotów, a następnie ich rejestrację w państwowym systemie prowadzonym elektronicznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według rządu, KROPiK ma ograniczyć problem bezdomności zwierząt, usprawnić identyfikację właścicieli oraz zmniejszyć koszty utrzymania schronisk ponoszone przez samorządy. Problem w tym, że ustawa jest powszechnie krytykowana.
W połowie kwietnia ustawę przyjął Sejm. Za głosowało 245 posłów – głównie przedstawicieli koalicji rządzącej. 7 maja propozycja zyskała również akceptację Senatu. Obecnie czeka na decyzję prezydenta.
Apelują o weto ws. KROPiK-u
Do Kancelarii Prezydenta wpłynął apel o zawetowanie ustawy o KROPiKu. Sygnatariusze wskazują m.in., że w uzasadnieniu projektu ustawy "podano nieprawdziwe dane". "Określono liczbę zarejestrowanych psów i kotów w istniejących bazach na około 1 milion, podczas gdy faktyczna liczba wynosi ponad 6 milionów (dane z dwóch największych polskich baz należących jednocześnie do baz międzynarodowych) Uważamy ten fakt za celowe działanie, które miało wprowadzić w błąd obywateli Rzeczpospolitej Polski i umniejszyć pozycję dobrze funkcjonujących i spełniających swoją rolę od 25 lat baz" – czytamy.
"Obecnie, tylko dzięki sprawnie funkcjonującej największej polskiej bazie średnio 500 psów i kotów miesięcznie wraca do opiekunów (właścicieli) zamiast do schroniska, nie obciążając budżetów gmin żadnym kosztem, gdyż obsługa bazy pracująca 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu pozwala niemal na natychmiastową identyfikację opiekuna. 500 zwierząt miesięcznie przy założeniu, że średnio odłów i umieszczenie zwierzęcia w schronisku wynosi jednorazowo 3000zł daje gminom oszczędność na poziomie 1,5 MILIONA złotych miesięcznie! To wszystko tylko dzięki 1 z dwóch największych baz zatem łączna liczba zwierząt a tym samym oszczędności gmin jest wyższa" – wskazują sygnatariusze.
W apelu podkreślono również, że "budowanie od podstaw nowej, nieznanej funkcjonalnie bazy i ryzyko likwidacji istniejących, sprawnie funkcjonujących od 25 lat polskich podmiotów nie ma uzasadnienia ani logicznego ani ekonomicznego i obciąża obywateli Rzeczpospolitej Polskiej". "Koszty te są niebagatelne. 130 milionów minimum w ciągu najbliższych 10 lat. Wynagrodzenia pracowników biurowych określone w OSR w wysokości 14 000zł miesięcznie budzą społeczne oburzenie i sprzeciw" – czytamy.
Sygnatariusze wskazali także, że "obecny rząd projektem KROPiK buduje państwowy monopol w sektorze zagospodarowanym przez
polskie organizacje, które od 25 lat rejestrują dane nieodpłatnie dla gmin, schronisk, organizacji a przede wszystkim ponad 5000 lekarzy weterynarii". "Projekt KROPiK łamie zapisy KONSTYTUCJI Rzeczpospolitej Polskiej, co zostało potwierdzone w wielu
opiniach prawnych najbardziej uznanych konstytucjonalistów między innymi Prof. dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego. To niedopuszczalne by rządowy projekt opiewający na 130 milionów złotych nie obejmował WSZYSTKICH psów i kotów w Polsce. KROPiK wprowadza nową definicję kota „farmerskiego”, który tym samym na zawsze zostanie wyrzucony poza ramę jakiejkolwiek ochrony i obowiązków prawnych jakie powinny względem tej grupy zwierząt wypełniać samorządy i opiekunowie. Koty „farmerskie” i koty tzw. wolno żyjące zostają w KROPiKu wyrzucone poza margines, pomimo, że stanowią najliczniejszą grupę zwierząt bezdomnych wymagającą wdrożenia pilnej ochrony i regulacji prawnej. Śmiertelność psów w schroniskach wynosi 6% ale kotów aż 20%. Na 220 schronisk tylko 150 zaledwie przyjmuje ten gatunek. W Polsce koty umierają z tego powodu na ulicach i nie jest to slogan a fakt, który obciąża pod każdym względem obywateli usiłujących je ratować wyręczając samorządy. Szanowny Panie Prezydencie, KROPiK w założeniach będzie budowany przez 3 lata (do 2029 roku). Przez kolejne 3 lata(do 2032), ponad 6 milionów zwierząt zarejestrowanych w obecnych bazach, będzie musiało być zarejestrowane po raz drugi w bazie KROPiK. Poprzez ryzyko likwidacji istniejących, polskich podmiotów może w znacznej skali zwiększyć ilość niechcianych bezdomnych zwierząt, ponieważ samo znakowanie nie ma wpływu na rosnącą populację. Dodatkowo znacznie wzrosną koszty gmin przeznaczane na odłów i utrzymywanie w schroniskach większej liczby psów i kotów za dramatycznie coraz wyższe stawki" – czytamy w apelu.
W ocenie sygnatariuszy, weto prezydenta "otworzy drogę do szybszej i skuteczniejszej walki z bezdomnością psów i kotów i umożliwi przedstawienie i szybkie wdrożenie prezydenckiego projektu walki z bezdomnością zwierząt lub uwolni z zamrażarki projekt Ustawy 836, która może już od 2027 skutecznie przeciwdziałać bezdomności"
Pod apelem podpisali się:
Prezes Zarządu Fundacji KARUNA – Ludzie dla Zwierząt Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt „Kastrujemy Bezdomność”
1. Lek. Wet. Dorota Sumińska
2. Dr. Nauk biol. Ewa Zgrabczyńska
3. dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
4. Rafał Przybył – Burmistrz Wieruszowa
5. Akcja Kastracja Fundacji Koty z Grochowa
6. Arkadia Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
7. Bytom Odrzański Ochrona Zwierząt
8. CaliMali – Fundacja dla kociąt osieroconych
9. Chrześcijanie dla Zwierząt
10. Fundacja Chcę Mieć Przyszłość
11. Fundacja Doroty i Koty
12. Fundacja For You Burek
13. Fundacja Fundusz Migotkowy
14. Fundacja Jak Pies z Kotem
15. Fundacja Karuna – Ludzie dla Zwierząt
16. Fundacja Kocia Afera
17. Fundacja KOTangens
18. Fundacja Koty spod Bloku
19. Fundacja Per Mondo
20. Fundacja Tabby – Burasy i Spółka
21. Fundacja Zielona Ann
22. Fundacja Zwierzęta Niczyje
23. Fundacja Zwierzokracja
24. Koalicja Organizacji Prozwierzęcych (Olsztyn)
25. Kocia Fundacja Kocie Wie
26. Koci Raj Wierzbica – kotom, psiakom i innym
27. Łapy do Przodu – Pomagamy Zwierzętom
28. Miasto Dobre dla Zwierząt
29. (Nie) Nasze Koty
30. Miasto Dobre dla Zwierząt
31. Konie pod Skrzydłami Magdaleny Szmigiery
32. Polskie Porozumienie Kynologiczne
33. Pomorski Koci Dom Tymczasowy
34. Psom na Pomoc
35. Safe – Animal
36. Sanocka Straż Ochrony i Ratownictwa
Zwierząt
37. Sprawa Psa
38. Stowarzyszenie Animalsndm
39. Stowarzyszenie Częstochowa dla Zwierząt
40. Stowarzyszenie Cztery Łapy Olecko
41. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
42. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Obywatelskich START
43. Stowarzyszenie Kot i Pies
44. Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdomniaki
45. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom – „Mam
Głos”
46. Stowarzyszenie Uwolnij Psa
47. Stowarzyszenie WOLONTARIUSZE I
PRZYJACIELE SCHRONISKA W PUŁAWACH
48. Stowarzyszenie Wspólne Miejsce
49. Stowarzyszenie Zwierzęcy Głos
50. Stowarzyszenie Zwykłe Zwierzogród
51. Zwierzyniec św. Franciszka w Olsztynie
52. Grow Faster
53. Puchate
54. Zagroda Zabłocie
55. Tax Wizard
56. Regina Adach
57. Beata Adamczyk-Nowak
58. Grażyna Andrzejewska
59. Jolanta Badocha
60. Agata Bauman
61. Kalina Bernatowicz
62. Iwona Biegańska
63. Katarzyna Bielawska
64. Iza Bogucka
65. Katarzyna Borkowska
66. Joanna Borzym
67. Weronika Branny
68. Joanna Broniec
69. Izabela Chmielak
70. Małgorzata Chrostek
71. Dorota Cieplińska
72. Tamara Ćwikowska
73. Agnieszka Czwartosz
74. Anna Dąbrowa
75. Alicja Dańczura
76. Katarzyna Dejewska
77. Jana Demeszuk
78. Klaudia Dziendziel-Heczkoko
79. Elżbieta Fałtynowicz
80. Anita Fankulewska
81. Dorota Fissenewert
82. Jolanta Flor
83. Bartłomiej Gardoliński
84. Małgorzata Geneja
85. Oliwia Gogojewicz-Bojar
86. Robert Gola
87. Gorący Gorący
88. Magdalena Gorska
89. Wiesława Grecka
90. Klaudia Grygo
91. Małgorzata Hadera
92. Edyta Haduch
93. Teresa Huk
94. Joanna Jączek
95. Izabela Jakubowska
96. Agnieszka Janiak
97. Grażyna Janiszewska
98. Ania Janukowicz
99. Magdalena Jaromska
100. Edyta Jaroszyk
101. Urszula Jaszczak
102. Iwona Kabała
103. Aneta Kaczmarek
104. Jolanta Kałmuk
105. Agnieszka Karolak
106. Barbara Kawa-Błasiak
107. Zuzanna Kawiecka
108. Magdalena Każmierczak
109. Lena Klatka Kubicka
110. Bożena Klimas
111. Monika Kościan
112. Anna KOTańska
113. Renata Maria Krasińska
114. Ewa Krawczyk
115. Marcelina kula
116. Anna Kupczyk
117. Hania Kuzas
118. Sylwia Łaba
119. Marta Łepek
120. MARZENA Lesiak
121. Paulina Lichanska
122. Kamila Lichanska
123. Iwona Lipowska
124. Monika Lisowska
125. Ika Lompe
126. Justyna Maciejewska Cieślak
127. Magdalena Madej
128. Jolanta Kania Malesa
129. Wanda Margul
130. Renata Matuszewska
131. Alicja Miastkowska
132. Ewa Mioduszewska
133. Małgorzata Nowak
134. Ewa Opieczyńska
135. Agnieszka Owczarek
136. Magdalena Owieczko
137. Renata Pawlak
138. Renata Perkowska
139. Anna Perlińska- Gałązka
140. Margareta Pestka
141. Monika Pindras
142. Daria Polkowska
143. Joanna Przytuła
144. Beata Pytlik
145. Paulina Rakoczy
146. Anna Rejer
147. Inez Romaniec-Clark
148. Katarzyna Rulczynska
149. Anna Ruszkiewicz
150. Ewa Rybak
151. Izabella Ryciak
152. MAŁGORZATA SADALSKA
153. Ewa Sakowicz
154. Mariola Schwarz
155. Małgorzata Śliwa
156. Renata Suchocka
157. Jola Surowiec
158. Dominika Świątkowska
159. Małgorzata Świdzińska
160. Estera Świerk
161. Agnieszka Sykulak
162. Kinga Szelenbaum
163. Brygida Szostkiewicz
164. Monika Szromek
165. Agnieszka Szymczak
166. Renata Telega
167. Wioletta Tomala-Kania
168. Żaneta Topczewska
169. Tamara Trawicka
170. Izabela Tusińska
171. Anna Ursel
172. Aleksandra Wachowska
173. Eliza Wasińska
174. Eliza Wasińska
175. Grażyna Wawszczak
176. Patrycja Wojtyczka
177. Barbara Wrzyszcz
178. Kinga Zawidlak
179. Kamila Zielinska
180. Malgorzata Zielińska
181. Katarzyna Zielińska
182. Monika Zmarzły
183. Marta Żmijewska
184. Marek Żmijewski
185. Paulina Zyga