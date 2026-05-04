Kierowca SUV-a wjechał w tłum. Są ofiary śmiertelne

Do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische w centrum Lipska. Kierowca SUV-a marki Volkswagen wjechał w grupę przechodniów. Według oficjalnych komunikatów niemieckiej policji, w wyniku uderzenia dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ciężko ranne. Sprawca został zatrzymany.

Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Lokalne władze apelują do mieszkańców o nieblokowanie dróg ewakuacyjnych oraz stosowanie się do poleceń.

Lipsk. Kierowca SUV-a wjechał w tłum

Policja w Saksonii nie podała dotąd żadnych szczegółów dotyczących kierowcy. Charakter incydentu nie jest znany. W sieci pojawiają się różne wersje i teorie. Regionalny nadawca publiczny MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) relacjonował, że w mieście miały zostać zorganizowane nielegalne wyścigi. Policja do tej pory nie odniosła się do tych doniesień.

Natomiast radio Lipsk (Leipzig) powołało się na świadków, którzy opisywali, że zauważyli "uszkodzonego SUV-a marki Volkswagen, pędzącego przez strefę dla pieszych, na którego dachu znajdowała się jedna osoba".

Grimmaische Strasse to jeden z najbardziej uczęszczanych deptaków w Lipsku. Jest wyłączony z ruchu samochodowego. W pobliżu znajduje się wiele sklepów, restauracji, hoteli, a także muzeum, kościół i uniwersytet.