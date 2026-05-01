Mercosur wchodzi w życie. "To więcej niż umowa handlowa"

Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, przypomniał we wpisie na platformie X, że "dziś wchodzi w życie porozumienie UE-Mercosur".

"Od teraz nasze firmy i obywatele będą mogli korzystać z jego korzyści. W tym 1 maja, międzynarodowym święcie pracy, Europa i Ameryka Łacińska świętują, inwestując w naszą wspólną pomyślność. Podczas naszej wideorozmowy z liderami Mercosur podkreśliłem, że to więcej niż umowa handlowa – to partnerstwo, które odzwierciedla naszą wspólną wizję świata. Razem nasz głos zabrzmi potężniej" – przekazał.

Szef Rady Europejskiej ocenił, że "odporny system multilateralny opiera się na porozumieniach typu wygrana-wygrana, takich jak to, opartych na zasadach, wartościach i wspólnych interesach".

Umowa z Mercosur tymczasowo wchodzi w życie od 1 maja

Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych.

Od 1 maja możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych.

Porozumienie między UE a krajami Mercosur, które obejmuje dwie części – umowę o partnerstwie i przejściową umową handlową – zostało podpisane 17 stycznia. 9 stycznia zgodę wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach UE.

21 stycznia Parlament Europejski zdecydował o skierowaniu do TSUE wniosku dotyczącego zgodności umowy Mercosur z prawem unijnym. Mimo skargi do TSUE Komisja Europejska ogłosiła 23 marca tymczasowe stosowanie umowy od 1 maja. Umowa o partnerstwie jeszcze musi być ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Kilka dni temu minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (PSL) zapowiedział, że polski rząd złoży skargę do TSUE na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru. Do tej pory skarga nie została złożona.

Czytaj też:

Groźna umowa wchodzi w życie. Ursula von der Leyen triumfujeCzytaj też:

"Szopka dla naiwnych". Była minister ostrzega: Mercosur to żywnościowy Nord Stream