Zełenski o zawieszeniu broni. Wskazał inny termin niż Putin

W następstwie decyzji Władimira Putina, Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło tymczasowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą. Będzie ono obowiązywało w dniach 8-9 maja w związku z Dniem Zwycięstwa – podała w poniedziałek rosyjska agencja państwowa RIA Nowosti. Rosyjskie MON zaznaczyło, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, to "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".

Prezydent USA Donald Trump poinformował 29 kwietnia, że przeprowadził z Władimirem Putinem rozmowę telefoniczną, podczas której omawiano możliwość "małego rozejmu" na Ukrainie. Ostatnie zawieszenie broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11-12 kwietnia. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że podczas wielkanocnego rozejmu rosyjskie wojsko złamało zawieszenie broni ponad 10 tys. razy.

Zełenski też ogłosił zawieszenie broni

W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski poinformował, że do ukraińskich władz nie wpłynęła żadna oficjalna informacja dotycząca zawieszenia broni. "Uważamy, że ludzkie życie jest znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek »obchody« rocznicy. Dlatego ogłaszamy wprowadzenie zawieszenie broni, które będzie obowiązywało od północy z 5 na 6 maja" – czytamy w komunikacie prezydenta Ukrainy, który pojawił się na platformie X.

"Od tego momentu będziemy postępować na zasadzie wzajemności. Nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia wojny, zwłaszcza że rosyjskie Ministerstwo Obrony uważa, iż nie może zorganizować parady w Moskwie bez dobrej woli ze strony Ukrainy" – przekazał Zełenski.

Dzień Zwycięstwa

Dlaczego Zachód za Dzień Zwycięstwa uznaje 8 maja, a Rosja 9 maja? Wszystko związane jest z datą ostatecznej kapitulacji Niemiec podczas II wojny światowej.

Podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nastąpiło 8 maja 1945 r. o godz. 22:43 czasu środkowoeuropejskiego. W tym momencie w Moskwie był już 9 maja, godz. 00:43. Akt kapitulacji wszedł w życie 8 maja o godz. 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie był 9 maja, godz. 1:01.

