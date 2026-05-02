Waszyngton ostrzegł Polskę. Długie opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego

Powodem jest fakt, że wojna z Iranem wyczerpuje zapasy. O sprawie poinformował "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Agencja Reuters informowała w ubiegłym miesiącu, że urzędnicy amerykańscy przekazali niektórym europejskim odpowiednikom, że niektóre wcześniej zakontraktowane dostawy broni prawdopodobnie zostaną opóźnione, ponieważ wojna z Iranem nadal wyczerpuje zapasy broni.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.

Od 2027 roku powinny rozpocząć dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 roku. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.

USA sprzedają sprzęt wojskowy sojusznikom z Bliskiego Wschodu

Tymczasem administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ominęła kontrolę Kongresu i zatwierdziła sprzedaż sprzętu wojskowego o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów sojusznikom z Bliskiego Wschodu: Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim.

Oświadczenie Departamentu Stanu z piątku pojawiły się w momencie, gdy mija dziewięć tygodni od rozpoczęcia wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i ponad trzy tygodnie od wejścia w życie kruchego zawieszenia broni.

Departament Stanu USA poinformował, że sekretarz stanu USA Marco Rubio uznał, że istnieje sytuacja nadzwyczajna, wymagająca natychmiastowej sprzedaży sprzętu wojskowego do tych krajów i odstąpił od wymogu przeglądu sprzedaży przez Kongres.

