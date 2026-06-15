Koniec z tańszym paliwem. Jest decyzja

Resort przekazał informacje o zmianach w poniedziałkowym komunikacie.

"Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki obniżona stawka podatku VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN" – przekazało Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

Resort przekazał również, że od 16 czerwca br. przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów i Gospodarki, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 mln zł miesięcznie, natomiast obniżka VAT – 900 mln zł.

Tusk: Będziemy kończyli ten projekt

O sprawę obniżek paliw został zapytany premier Donald Tusk podczas sobotniej konferencji prasowej w Łomży (woj. podlaskie). – Myśmy zakładali – i z tego się wywiązaliśmy – że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę, zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz – latem – przekazał szef rządu.

Donald Tusk ocenił, że "są niezłe" sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu USA i Izraela z Iranem. Dodał, że takie sygnały były już wcześniej, jednak – jak mówił – "pierwsze informacje, decyzje o m.in. odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty Arabskie w związku z postępem w rozmowach pokojowych, dają nadzieję na to, że wzrost cen paliw spowodowany wojną zostanie zatrzymany i one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu".

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii codziennie publikuje maksymalne stawki cen za paliwa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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