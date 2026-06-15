"Daliśmy kilka dni". Ultimatum dla Ukrainy w sprawie skandalicznej decyzji

– Daliśmy kilka dni stronie ukraińskiej. Prezydent Zełenski powinien podjąć decyzję, ma jeszcze na to chwilę czasu, by jednak ta jednostka nie nosiła imienia "Bohaterów UPA" – powiedział w Telewizji Republika rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że "wydarzenie to jest skandaliczne i niedopuszczalne". – Nie powinno mieć w ogóle miejsce – dodał.

Pytany o to, czy w tej sprawie pojawiła się jakakolwiek odpowiedź ze strony ukraińskich władz, rzecznik prezydenta odpowiedział, że "w zasadzie nie ma".

Jednostka "Bohaterów UPA". Skandaliczna decyzja Zełenskiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Zełenski straci Order Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki 29 maja poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka" i na 8 czerwca zwołał posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego.

– Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował we wpisie na platformie X w ubiegły poniedziałek, że "Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – poinformował Rafał Leśkiewicz.

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