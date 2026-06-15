Zełenski znów ominął Polskę. Na szczyt G7 nie poleci z Jasionki

Według Europejskiej Prawdy, powołującej się na dane lotnicze serwisu AirNav Radar, lot ukraińskiej delegacji zaplanowano na wieczór 15 czerwca z Kiszyniowa.

To drugi raz w ostatnim czasie, gdy Wołodymyr Zełenski zdacydował się nie skorzystać z lotniska w Jasionce, skąd wyruszał w podróże zagraniczne.

W ostatnim czasie samolot prezydenta Ukrainy przebywał na lotnisku w Krakowie. To właśnie stamtąd miał wystartować do Kiszyniowa.

Poprzednio Wołodymyr Zełenski ominął Polskę w ubiegłą niedzielę, kiedy to z Kiszyniowa poleciał do Wielkiej Brytanii na spotkanie z premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Friedrichem Merzem, oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Oburzająca decyzja Zełenskiego. Straci Order Orła Białego?

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W reakcji na tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na ubiegły poniedziałek, 8 czerwca. Jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

W ubiegły poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X, że "Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

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