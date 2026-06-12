Odebranie orderu Zełenskiemu niemal pewne? Ważna zapowiedź prezydenckiego ministra

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Zełenski straci Order Orła Białego?

Prezydent Karol Nawrocki 29 maja poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X w poniedziałek, że "Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – poinformował Rafał Leśkiewicz.

Bogucki zapowiada: W najbliższym czasie będą bardzo konkretne decyzje pana prezydenta

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, powiedział w piątek w telewizji wPolsce24, że "pan prezydent zwołał kapitułę, był obecny na obradach tej kapituły".

– Zapadły tam konkretne ustalenia. Ja nie jestem uprawniony, żeby w nie wchodziło. To było między kapitułą a panem prezydentem, bo to są te dwa ciała, które decydują – dodał.

Prezydencki minister poinformował, że "w najbliższym czasie będą bardzo konkretne decyzje pana prezydenta, których wymagają czasami tego rodzaju sprawy również w wymiarze międzynarodowym".

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego najlepszym rozwiązaniem byłoby, "żeby strona ukraińska zrozumiała, że nazywanie jednej z ważnych jednostek imieniem zbrodniarzy z UPA, mordujących kobiety i dzieci w sposób bestialski, dokonujących ludobójstwa jest rozwiązaniem absolutnie nieakceptowalnym i z punktu widzenia polskiej historii, prawdy historycznej, naszych dobrych relacji, a także z punktu widzenia takiego cywilizacyjnego".

– Chciałbym, żeby tak się stało. Ale myślę, że pan prezydent, jestem przekonany, że pan prezydent z już obranej drogi nie wejdzie – mówił.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że "pan prezydent Nawrocki realizuje to, co mówi". – Myślę, że tak to skwituje – dodał.

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