Apelował o odebranie orderu Zełenskiemu. Płaczek zdradził, jakiej decyzji się spodziewa

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W reakcji na tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na poniedziałek. Jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

W poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X, że „Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

Zełenski straci Order Orła Białego?

Grzegorz Płaczek, pytany przez DoRzeczy.pl, kiedy – jego zdaniem – nadejdzie "odpowiedni czas", o którym wspomniał Rafał Leśkiewicz, odpowiedział, że jego zdaniem decyzja zostanie podjęta dzisiaj albo jutro.

Dopytywany, jakiej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego się spodziewa, szef klubu Konfederacji odparł, że "chyba jedynej słusznej, zgodnej z sumieniem, zgodnej z prawdą historyczną".

– Mam świadomość, że mamy prezydenta, który – co by nie mówić – szefował przez wiele lat w Instytucie Pamięci Narodowej, w związku z tym temat Wołynia jest mu doskonale znany. Nie spodziewam się jakiejkolwiek innej decyzji niż odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu – podkreślił.

Grzegorz Płaczek ocenił, że "to na pewno bardzo ważna polityczna decyzja, ale pytanie, czy mamy prowadzić politykę odważną, zgodną z prawdą, czy mamy udawać, malować trawniki na zielono i wiecznie rozmawiać, czekając na to, że ktoś się zachowa w sposób odpowiedni, podczas kiedy ostatnie lata pokazywały, że tak się nie dzieje".

Nawrocki powinien porozmawiać z Zełenskim?

Pytany o to, czy może prezydent Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim, tak, jak apelował premier Donald Tusk, poseł Konfederacji przypomniał, że miał kilka razy przyjemność bezpośrednio rozmawiać z prezydentem.

– Jestem przekonany, że prezydent rozumie, czym jest siła dialogu i z prezydentem da się rozmawiać wtedy, kiedy nawet ma się odmienne stanowiska. Natomiast myślę, że już tyle czasu minęło, bo już kilkadziesiąt lat czekamy na jakiekolwiek gesty ze strony Ukrainy, że na rozmowę jest za późno. Do tego dochodzi kontekst ekshumacji na Wołyniu i tego, jak zachowuje się Ukraina – wyjaśnił.

Zdaniem Grzegorza Płaczka "prezydent zareagował odpowiednio na oczekiwania Polaków i również części posłów".

– Sondaże pokazuję, co nie jest oczywiście najważniejsze w polityce, ale jednak pokazują pewien kierunek dla władzy. Prezydent zareagował zgodnie z wolą narodu. I niezależnie od tego, jak to będzie trudne, jakie to przyniesie konsekwencje, to albo budujemy politykę, gdzie się okłamujemy, albo budujemy politykę zgodną z prawdą historyczną. Dla mnie bycie twardym prezydentem ma znaczenie – podkreślił poseł Konfederacji.

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