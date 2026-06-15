"To mężczyzna". Zawodnik UFC obraził żonę byłego prezydenta USA

Na terenie Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki (MMA) – UFC Freedom 250. Wydarzenie zorganizowano z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA, a także 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Na widowni pojawiło się ponad 4 tys. gości, m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi oraz politycy.

"Michelle Obama to mężczyzna"

W jednej z walk Josh Hokit pokonał Derricka Lewisa. Sędzia zdecydował się przerwać pojedynek na niespełna minutę przed końcem drugiej rundy. Po zakończonym starciu Hokit rzucił wyzwanie byłemu mistrzowi dwóch kategorii wagowych UFC Alexowi Pereirze. Brazylijczyk na tej samej gali został rozbity przez Ciryla Gane w walce o tymczasowy pas wagi ciężkiej.

To jednak nie wszystko. Po wygranej walce Josh Hokit podszedł do prezydenta USA Donalda Trumpa i założył mu na szyję łańcuch z medalionem. Później zabrał głos w oktagonie. Uderzył w żonę byłego amerykańskiego przywódcy Baracka Obamy. – Michelle Obama to mężczyzna. Mam rację, Ameryko!? – krzyczał.

Obamowie jako małpy w klipie Trumpa

W lutym Donald Trump opublikował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social film, na którym Barack i Michelle Obamowie zostali przedstawieni jako małpy. Krótki fragment pojawił się pod koniec wygenerowanego przez sztuczną inteligencję klipu dotyczącego rzekomych oszustw wyborczych z 2020 r.

Nagranie zostało usunięte, jednak Trump stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że nie przeprosi za jego rozpowszechnienie w mediach społecznościowych. Amerykański przywódca przyznał, że nie widział ostatnich klatek filmu. Za wszystko obwinił pracownika.

Obama był pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jego żona – pierwszą czarnoskórą pierwszą damą.

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