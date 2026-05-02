Trump spełnia swoje groźby. USA wycofują żołnierzy z Niemiec

"Minister wojny, Pete Hegseth, nakazał wycofanie około pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Telewizja CBS, powołując się na anonimowych urzędników Pentagonu, informuje, że część sił zbrojnych, które są wycofywane z Europy, może wrócić do USA, a następnie zostać wysłana za granicę, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku.

Trump groził redukcją sił po sprzeczce z Merzem

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, stwierdził, że niedawna retoryka niemiecka była "niewłaściwa i nieprzydatna".

"Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi" – powiedział urzędnik.

Pentagon poinformował, że wycofanie wojsk ma się zakończyć w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. W Niemczech stacjonuje około 35 tys. czynnych żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.

Urzędnik powiedział, że dzięki tej redukcji liczebność wojsk amerykańskich w Europie powróci mniej więcej do poziomu sprzed 2022 roku, zanim inwazja Rosji na Ukrainę wywołała koncentrację wojsk przez ówczesnego prezydenta Joe Bidena.

Ilu żołnierzy USA jest w Europie?

Agencja Reuters informuje, że pod koniec ubiegłego roku liczba wojsk stacjonujących w Europie na stałe wynosiła około 68 tys., ale nie uwzględniała ona m.in. około 10 tys. żołnierzy w Polsce, będących w większości w ramach obecności rotacyjnej. Poprzednie szacunki mówiły o całkowitej liczbie żołnierzy wynoszącej około 80 tys.

Na razie nie jest jasne, czy nastąpią dalsze wycofania wojsk z Europy.

Czytaj też:

Trump gotowy rozważyć wycofanie wojsk z dwóch europejskich państwCzytaj też:

USA podwyższą cła. Trump: UE nie przestrzega umowy