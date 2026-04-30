Trump do kanclerza Niemiec: Zajmij się swoim rozbitym krajem

"Kanclerz Niemiec powinien poświęcać więcej czasu na zakończenie wojny z Rosją/Ukrainą (w której był całkowicie nieskuteczny!) i naprawę swojego rozbitego kraju, zwłaszcza w kwestiach imigracji i energetyki, a mniej na ingerencję w działania tych, którzy pozbywają się zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu, czyniąc tym samym świat, w tym Niemcy, bezpieczniejszym miejscem!" – napisał Trump w czwartek (30 kwietnia) w serwisie Truth Social.

Merz: Iran upokarza USA. Trump: Kanclerz Niemiec nie wie, o czym mówi

W ostatnich dniach amerykański prezydent spierał się z kanclerzem RFN o wojnę w Iranie. We wtorek (28 kwietnia) Trump oświadczył, że Merz nie wie, o czym mówi, po tym jak szef niemieckiego rządu stwierdził, że Irańczycy "upokarzają" USA w rozmowach o zakończeniu trwającego od dwóch miesięcy konfliktu.

W środę (29 kwietnia) amerykański prezydent powiadomił, że Waszyngton analizuje możliwość ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Republice Federalnej. Dodał, że decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Wcześniej Merz ocenił, że przywództwo Iranu stara się "upokorzyć" Stany Zjednoczone i że Amerykanie "nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej". Jak dodał, Irańczycy okazali się "silniejsi niż sądzono".

Wojna w Zatoce Perskiej. Blokada cieśniny Ormuz winduje ceny ropy

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego od bombardowań z powietrza, w których zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy i polityczny kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Teheran w odwecie zablokował cieśninę Ormuz, strategiczny szlak morski z Zatoki Perskiej, przez który przechodzi ok. 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i 30 proc. skroplonego gazu ziemnego LNG. Wywołało to gwałtowny wzrost cen energii.

Iran przeprowadził również serię ataków z użyciem rakiet i dronów na Izrael i kraje arabskie w Zatoce, uznawane za sojuszników Ameryki.

