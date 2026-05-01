Trump gotowy rozważyć wycofanie wojsk z dwóch europejskich państw

Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym powiedział, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest "okropna". Zapytany o to, czy czy rozważałby wycofanie sił także z Włoch i Hiszpanii, odpowiedział: Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?

Amerykański prezydent wielokrotnie mówił wcześniej, że Amerykanie pomagają sojusznikom, ale niektórzy sojusznicy nie są skorzy do pomagania USA i zawiedliby także w ważnej sytuacji wojny z Iranem. Władze Hiszpanii przyjęły wręcz antyamerykańskie stanowisko.

USA mogą zredukować ilość wojsk w Europie

Wcześniej, w środę, prezydent USA przekazał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech może niebawem zostać zmniejszona. "Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Jeśli chodzi natomiast o Polskę, Trump zapewnił, że żołnierze USA zostają, a Ameryka może wysłać ich więcej.

Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul w trakcie wizyty w Maroku powiedział, że rząd federalny zachowuje spokój w obliczu ewentualnego zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na terenie Niemiec. Polityk oświadczył, że Berlin jest gotowy na różne scenariusze, które mogą wyniknąć z decyzji Waszyngtonu.

Wadephul powiedział, że potencjalne zmiany powinny, "tak jak przystoi sojusznikom i partnerom, zostać omówione z nami i z innymi". Dodał, że ostatnie komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa odczytuje jako "zapowiedź przeglądu" i nie widzi w nich niczego nowego.

Niemiecki polityk oznajmił, że w jego opinii funkcjonowanie strategicznych baz, w tym istotnej bazy lotniczej Ramstein w Nadrenii-Palatynacie, nie jest zagrożone.

