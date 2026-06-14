Trump i Nawrocki spotkają się dziś w Białym Domu. Wiadomo, o czym będą rozmawiać

Centralnym punktem wizyty będzie niedzielne spotkanie Nawrockiego z Trumpem w Waszyngtonie. Tego samego dnia prezydent Polski pojawi się także na gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu. Wydarzenie ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.

Bezpieczeństwo i wojska USA głównym tematem rozmów

Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, głównym tematem rozmów obu prezydentów będą kwestie bezpieczeństwa. – Prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem bezpośrednio o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej – przekazał Przydacz.

W agendzie ma znaleźć się przede wszystkim temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, dla Warszawy kluczowe pozostaje nie tylko utrzymanie obecnego kontyngentu, ale również rozmowy o jego stałej obecności. – Najważniejsza jest dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa i obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski – zaznaczył prezydencki minister.

W niedzielę Nawrocki ma również rozmawiać z amerykańskimi politykami, spotkać się z Polakami mieszkającymi w Maryland oraz wziąć udział we mszy świętej. W poniedziałek polski prezydent uda się na Kapitol, gdzie spotka się z liderem większości republikańskiej w Senacie, John Thune. Dzień później zaplanowano spotkanie z Polonią w Centrum Jana Pawła II w Clearwater.

Wyjątkowy prezent dla Trumpa

Jak ustalił "Fakt", Nawrocki zabrał do USA wyjątkowy prezent dla amerykańskiego prezydenta – marmurową tablicę ważącą ponad 120 kilogramów. Płyta ma mieć wymiary 140 na 100 centymetrów i docelowo zostać umieszczona na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. Wyryto na niej nazwiska Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki – bohaterów, którzy odegrali ważną rolę w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Według ustaleń gazety, prezydent wręczy Trumpowi także miniaturową wersję tablicy. Wcześniej Marcin Przydacz zapowiadał, że Nawrocki przygotował dla Trumpa dwa prezenty. – Jeden bardziej osobisty, a drugi bardziej o charakterze państwowym – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej. Szczegóły drugiego podarunku na razie nie zostały ujawnione.

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