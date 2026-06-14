Polska nie chce płacić Pfizerowi. Ruch ws. szczepionek

Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł, że Polska zapłacić ponad 5,5 mld zł za preparaty wyprodukowane podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Chodzi o partie 60 milionów szczepionek firmy Pfizer, które miały trafić do Polski. Ostatecznie jednak rząd Mateusza Morawieckiego nie odebrał, ani nie zapłacił pomimo umowy, podpisanej również przez Komisję Europejską.

Polska nie daje za wygraną ws. szczepionek

Na początku sierpnia Polska może złożyć apelację ws. niewykorzystanych szczepionek przeciwko Covid-19 od firmy Pfizer – podaje radio RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia oficjalnie odebrał wyrok belgijskiego sądu w tej sprawie.

„Polska złoży apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, tj. by nie musielibyśmy na razie płacić ani jednego euro” – informuje radio.

Wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała, że rząd Donalda Tuska cały czas bierze pod uwagę sytuację, w której całą kwotę trzeba będzie jednak uiścić.

– Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność – nie może się to też odbyć kosztem pacjentów – zaznaczyła wiceminister.

Jeszcze w tym tygodniu Polska otrzymałakolejne wezwanie do zapłaty za szczepionki koncernu Pfizer. W tym przypadku chodzi o dodatkowe sto siedemdziesiąt milionów złotych podatku od przegranej sprawy.

Polska kwestionuje żądanie firmy. Warszawa wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.

Polska może uniknąć zapłaty kary?

Tymczasem, jak wynika z analizy Business Insider Polska, państwo polskie przeznacza znaczące środki publiczne na refundację leków Pfizera, co może stanowić argument w rozmowach z koncernem. Według danych przytaczanych przez Business Insider, w 2025 r. wydatki na refundację leków w Polsce wyniosły 28,5 mld zł. Z tej kwoty 919 mln zł trafiło do produktów Pfizera — to wzrost o 131 proc. rok do roku (z 399 mln zł w 2024 r.). Business Insider podkreśla, że tak duży wzrost wynikał m.in. z objęcia refundacją szczepionki przeciw RSV o nazwie Abrysvo, na którą przeznaczono 448,4 mln zł.

Jak zauważa portal, rynek farmaceutyczny w dużej mierze opiera się na środkach publicznych, a decyzje państw mają kluczowe znaczenie dla przychodów koncernów. W tym kontekście skala refundacji może być postrzegana jako "nieformalny argument" po stronie polskiego rządu w sporze z Pfizerem.

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