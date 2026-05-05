Producent szczepionek zamyka zakłady. Koniec prosperity

Firmie z Moguncji popularność i gigantyczne zyski przyniosła produkcja szczepionki przeciwko koronawirusowi w czasie pandemii. Teraz koncern musi wprowadzić oszczędności. BionTech już ogłosił, że zamyka swoje zakłady produkcyjne w Marburgu oraz Idar-Oberstein. Jak podaje Deutsche Welle, produkcja szczepionki przeciwko koronawirusowi, zostanie w Niemczech wstrzymana.

Kolejna wielomilionowa strata producenta szczepionek

"Zamknięty ma zostać także zakład w Singapurze oraz byłe zakłady CureVac w Tybindze, co może spowodować utratę nawet 1860 miejsc pracy – ogłosiła we wtorek (05.05.2026) firma farmaceutyczna z Moguncji. Oczekuje się, że przyniesie to roczne oszczędności w wysokości około 500 milionów euro" – czytamy na dw.com.

Serwis podaje, że BionTech odnotował również kolejną wielomilionową stratę w pierwszym kwartale br. Sprzedaż szczepionek przeciwko koronawirusowi w ostatnim czasie uległa spadkowi, a koszty badań i rozwoju wciąż idą w górę. Tylko w pierwszym kwartale tego roku przedsiębiorstwo zaliczyło stratę netto w wysokości około 532 mln euro przy przychodach, które wyniosły około 118 mln euro.

Odszkodowanie dla Pfizera. Nowe fakty

Tymczasem polskie Ministerstwo Zdrowia nadal nie otrzymało wyroku belgijskiego sądu, w którym Polska została zobowiązana do wypłaty Pfizerowi 5,5 mld złotych odszkodowania za szczepionki przeciw COVID-19.

Spór dotyczy około 60 mln dawek szczepionek zamówionych w ramach unijnej umowy zawartej w 2021 r. Polska ostatecznie nie odebrała części dostaw i nie zapłaciła za nie, argumentując, że sytuacja pandemiczna uległa zmianie. Według koncernu umowa powinna zostać zrealizowana zgodnie z zapisami, niezależnie od okoliczności.

Odpowiedzialności nie chce współdzielić Komisja Europejska. Rzeczniczka KE Siobhan McGarry zaznaczyła, że państwa członkowskie same decydowały o zawarciu umów i liczbie zamawianych dawek.

