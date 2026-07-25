Rozwój Plus z perspektywy katolickiej. Test oblany

W 2024 roku Mateusz Morawiecki publicznie stwierdził, że „do pewnego stopnia czuje się heretykiem”. Jak wyjaśniał, chodzi o jego sympatię dla potępionego przez Kościół błędu pelagianizmu. Wydaje się, że były premier nie musi odwoływać się aż do tych starożytnych koncepcji teologicznych, by popaść w konflikt z wiarą Kościoła. Wystarczy przyjrzeć się jego działalności w obszarze tak fundamentalnym, jak godność ludzkiego życia.