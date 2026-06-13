USA i Iran blisko przełomu. Trump ujawnia termin podpisania umowy

Według prezydenta USA dokument ma doprowadzić do natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz. "Umowa ma zostać podpisana jutro, a natychmiast po jej podpisaniu cieśnina Ormuz będzie OTWARTA DLA WSZYSTKICH" – napisał Trump na platformie Truth Social.

Cztery filary porozumienia

Jak przekazał wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, tekst wstępnego memorandum został już uzgodniony. Porozumienie ma opierać się na czterech głównych filarach.

Pierwszym jest otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady. Drugim – demontaż irańskiego programu jądrowego oraz przekazanie wzbogaconego uranu stronie amerykańskiej. Trzeci element zakłada długoterminowy pokój w regionie, a czwarty system inspekcji, który ma zagwarantować przestrzeganie ustaleń. W zamian Iran miałby stopniowo odzyskiwać dostęp do światowej gospodarki i liczyć na łagodzenie sankcji.

Biały Dom podkreśla jednak, że Teheran nie otrzyma żadnych pieniędzy przy podpisaniu umowy. "Irańczycy nie dostają niczego w momencie podpisania MOU ani w trakcie samych negocjacji. Otrzymują korzyści ekonomiczne za wykonanie swoich zobowiązań" – zaznaczył przedstawiciel administracji.

Trump: Iran odda uran

Sam Trump przekonuje, że nowe memorandum będzie korzystniejsze od porozumienia nuklearnego JCPOA wynegocjowanego za czasów Baracka Obamy. Prezydent USA podkreślił, że jednym z kluczowych zapisów ma być likwidacja irańskich zapasów wzbogaconego uranu.

"Iran nie dostanie żadnych pieniędzy. Ich zapasy wzbogaconego uranu zostaną zniszczone" – zapowiedział. Po podpisaniu dokumentu rozpocząć mają się 60-dniowe negocjacje techniczne dotyczące szczegółów demontażu programu atomowego oraz wywozu materiałów rozszczepialnych.

Groźba "ostatecznej alternatywy"

Trump nie ukrywał jednak, że w razie problemów z wdrażaniem porozumienia Stany Zjednoczone są gotowe na bardziej radykalne rozwiązania. "Jeśli proces wdrażania porozumienia nie przebiegnie szybko i sprawnie, mamy ostateczną alternatywę, która, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana" – powiedział.

Tymczasem rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei zdementował, jakoby podpisanie memorandum miało nastąpić już w niedzielę. Przyznał jednak, że dokument może zostać podpisany "w najbliższych dniach". Jak podkreślił, należy zachować ostrożność w podawaniu konkretnych terminów ze względu na "wahania drugiej strony".

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