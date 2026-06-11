Trump zapowiada atak na Iran. "Dziś w nocy"

Trump opublikował na platformie Truth Social wpis, w którym zapowiedział dalsze uderzenia na Iran oraz możliwość przejęcia kontroli nad częścią irańskiej infrastruktury naftowej.

"Stany Zjednoczone zaatakują Iran (którego Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Radary, Obrona Przeciwlotnicza i wszystkie inne formy obrony, wraz z większością zdolności ofensywnych, NIE ISTNIEJĄ!), BARDZO MOCNO DZIŚ W NOCY. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości przejmujemy Wyspę Kharg oraz inne punkty infrastruktury naftowej i obejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, podobnie jak zrobiliśmy to z Wenezuelą, co działa znakomicie zarówno dla Wenezueli, jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za uwagę w tej sprawie! Prezydent DONALD J. TRUMP" – czytamy.

Wpis został opublikowany kolejnej fali amerykańskich ataków. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że przeprowadziło dodatkowe uderzenia przeciwko celom wojskowym w Iranie. Celem operacji było ograniczenie irańskich zdolności rozpoznawczych, systemów łączności oraz obrony przeciwlotniczej. Do ataków użyto pocisków manewrujących Tomahawk odpalanych z okrętów wojennych.

Wojna w Zatoce Perskiej. Iran blokuje cieśninę Ormuz

USA i Izrael rozpętały wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Teheran odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie, w wyniku których zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

Kruchy rozejm Trumpa

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. 22 kwietnia minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Izrael stoi na stanowisku, że ogłoszony przez Trumpa rozejm nie obejmuje Libanu, do którego izraelska armia (IDF) wkroczyła na początku marca w odpowiedzi na atak Hezbollahu, który był odwetem za izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu.