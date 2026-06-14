"Rząd Tuska ma problem z banderowcami". Polityk bez ogródek

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy Żołnierze Niezłomni". Zestawienie tych dwóch jakże dalekich od siebie organizacji wojskowych, jeśli chodzi o sposób prowadzenia działań militarnych, dolało oliwy do ognia w sprawie narastającego kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii na Ukrainie.

Ekspert w TVP: Polacy też nabijali na widły

Słowa wiceministra były przedmiotem dyskusji między dr. Kazimierzem Wóycickim a politykiem Konfederacji Michałem Nieznańskim na antenie TVP Info.

– Ja się panu Michałowi bardzo dziwię jako posłowi Konfederacji, bo Konfederacja silnie pielęgnuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Porównanie Żołnierzy Wyklętych do UPA no nie ulega żadnej wątpliwości z uwagi na współpracę po wojnie – stwierdził ekspert.

Wóycicki powiedział, że młodzi ludzie "nie wiedzą, co to jest walka, są zideologizowani, nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony". – Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły. Tak, nie rozumiem. Ma pan rację – odpowiedział Nieznański. Jego słowa spotkały się z oburzeniem historyka, który stwierdził: "Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu".

Wawer: Rząd ma problem z ministrami, którzy porównują UPA do Żołnierzy Niezłomnych

Do słów historyka odniósł się w niedzielę na antenie Radia Zet Michał Wawer, poseł Konfederacji.

– Polski rząd ma problem z ministrami, którzy porównują UPA do Żołnierzy Niezłomnych, ma problem z pracownikami TVP, którzy stwierdzają wprost, że AK to UPA – powiedział parlamentarzysta.

Jak podkreślił Wawer, "padło wprost sformułowanie, że AK to UPA". – Tacy ludzie za publiczne pieniądze funkcjonują w polskiej sferze publicznej – dodał.

– To pokazuje jasno, że rząd Donalda Tuska ma problem z banderowcami zatrudnionymi w rządzie, zatrudnionymi w administracji publicznej, zatrudnionymi w mediach – podkreślił poseł Konfederacji.

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