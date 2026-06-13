Awantura w TVP Info. Historyk: Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu

Na antenie TVP Info dyskutowano nt. słów wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który zrównał UPA z Żołnierzami Wyklętymi.

– Jak w ogóle się przesłucha całą wypowiedź ministra Szeptyckiego, to mam wrażenie, że nie jest aż tak kontrowersyjna, jak niektórzy wyciągając tylko to jedno zdanie, to zdanie to było "to byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni", ale jak się przesłucha całą tę dyskusję, to okazuje się, że ta wypowiedź jest wycięta z kontekstu. To nie o to chodzi, że ja będę bronił Andrzeja Szeptyckiego, bo nawet go nie broni przewodnicząca Polski 2050 i nie tłumaczy, ani sam pan profesor Szeptycki nie postanowił się jakoś wytłumaczyć z tego, natomiast ta wypowiedź jest niejako wyjęta z kontekstu – stwierdził prowadzący. Następnie zwrócił się do polityka Konfederacji, Michała Nieznańskiego. – Natomiast panie pośle, no co, będziemy teraz szukać Ukraińców, Żydów, kogo będziemy szukać w rządzie? – zapytał.

– Absolutnie powiedzieliśmy wprost, że nie za to, że ma korzenie jakie ma, każdy ma jakieś, to jest zdecydowanie normalne. Natomiast za to, co powiedział, porównując ludobójstwo stutysięczne do walczącej z Sowietami polskiej armii podziemnej, co jest po prostu haniebne i jest kłamstwem… – rozpoczął polityk. Wypowiedź została jednak przerwana poprzez naciśniecie czerwonego przycisku przez obecnego w studiu w roli "eksperta", publicystę, historyka dr. Kazimierza Wóycickiego.

Personalne przytyki

– Takiego porównania nie było – bronił wiceministra Szeptyckiego Wóycicki. – Ja się panu Michałowi bardzo dziwię jako posłowi Konfederacji, bo Konfederacja silnie pielęgnuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Porównanie Żołnierzy Wyklętych do UPA no nie ulega żadnej wątpliwości z uwagi na współpracę po wojnie. Mało tego, ja nawet mam żal… – kontynuował.

Przedstawiciel Konfederacji nie wytrzymał. – To jest kpina. Wie pan co? Jak pan jest doktorem, to pan kpi sobie teraz ze 100 000 Polaków pomordowanych przez tych szowinistów na Ukrainie. Kpi pan sobie z tego, są jednak pewne granice bezczelności historycznej – mówił Nieznański.

Dalej mówił "ekspert": – Pana charakteryzuje haniebna niewiedza na temat Ukrainy. Natomiast ja uważam, że w ogóle ta metafora Andrzeja Szeptyckiego jest za słaba. Ja uważam, że stosunki polsko-ukraińskie powinny być oparte na zrozumieniu, że AK i UPA to jest dwie narodowyzwoleńcze armie i już w czasie wojny były spotkania. Po wojnie 27 dywizja wołyńska spotykała się z weteranami UPA i podawali sobie rękę. Pan jest człowiekiem tak młodym, pan nigdy nie walczył. W związku z czym, dlatego jest pan tak radykalny.

– Myślę, że to jest zjawisko ludzi młodych którzy nie wiedzą co to jest walka są zideologizowani nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony – kontynuował historyk. – Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły, tak, nie rozumiem. Ma pan rację – wtrącił Nieznański.

"Ekspert": Polacy też nabijali na widły na Wołyniu

– Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu, niech pan poczyta polskich historyków, Motyka i tak dalej. Trzeba się uczyć panie pośle. Uczyć, uczyć jeszcze raz – stwierdził historyk, zarzucając Polakom takie zbrodnie, jakich dokonywała UPA.

– Nie będę wchodził w dyskusję na tym poziomie. To jest niesamowite, że można porównać 100 tys. ofiar zabitych tylko dlatego, że byli Polakami, bo żeby to jeszcze byli żołnierze, żeby to były osoby, które zginęły w walce z OUN i UPA, to bym jeszcze rozumiał jakiekolwiek porównania do Żołnierzy Wyklętych, ale w momencie, kiedy Ci ludzie ginęli tylko za to, że byli Polakami i przeszkadzali ukraińskim nacjonalistom na tej ziemi, no to ja przepraszam bardzo, ale w Polsce się takie rzeczy nie wydarzały. A Polacy, przypominam, są narodem, który jako jedyny ma tak dużo osób, które są wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i to tylko w Polsce była kara za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej. Jak panu nie wstyd takie rzeczy w ogóle mówić? – zareagował na te słowa Nieznański.

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