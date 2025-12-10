Polacy straszeni strategią USA. Tymczasem z Białego Domu płyną dobre wieści

Część mediów, polityków i analityków w Polsce rozpoczęła wielkie straszenie opublikowaną 3 grudnia nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisaną w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa.

Strategia zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy. Waszyngton opisuje, że rządy państw europejskich tracą suwerenność narodową, cenzurują otwartą debatę, nie chronią swoich granic przez masową migracją i są coraz bardziej zależne od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej. W dokumencie Amerykanie zwracają uwagę, że Europa stała się blokiem politycznym przeregulowanym i coraz bardziej cenzurującym, który ponadto utracił "pewność siebie" i stanął w obliczu "wymazania cywilizacyjnego". Szanse na przetrwanie Europy Amerykanie upatrują w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które próbują opierać się masowej migracji i tzw. zielonej polityce Brukseli. USA zmienią też podejście do sojuszników europejskich w zakresie bezpieczeństwa. Współpraca wojskowa nie będzie automatyczna, a będzie zależała od interesów USA i postawy konkretnych państw. W tym zakresie administracja Trumpa stawia Polskę za wzór. Jednocześnie USA kładą nacisk na to, że w Europie ma być pokój, nie wojna.

Amerykanie otwarci na poszerzenie współpracy z Polską

W środę Marek Wałkuski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, napisał o X o wizycie bliskich współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

"Przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego byli wczoraj w Białym Domu. Zastępca szefa BBN generał Andrzej Kowalski i podsekretarz stanu Nikodem Rachoń spotkali się z Andrew Baker’em, który pełni funkcję zastępcy doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. To jeden z ważniejszych urzędników administracji w kwestiach polityki zagranicznej, który współtworzył nową strategię bezpieczeństwa narodowego USA. Po spotkaniu Rachoń powiedział, że Amerykanie są otwarci na poszerzenie współpracy z Polską w zakresie bezpieczeństwa «na zasadach bilateralnych». W połowie grudnia w Waszyngtonie będzie szef biura polityki zagranicznej kancelarii prezydenta Marcin Przydacz".

Trump do Nawrockiego: Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski

Na początku września, gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Karol Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a ewentualnie ich liczba może się zwiększyć.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

