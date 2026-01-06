Ważne oświadczenie europejskich liderów. Chodzi o Grenlandię

Europejscy przywódcy postanowili wydać oświadczenie ws. gróźb kierowanych przez Stany Zjednoczone wobec Danii dotyczących Grenlandii. Pod wspólnym stanowiskiem podpisali się prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Frierdrich Merz z Niemiec, premier Włoch Giorgia Meloni z Włoch, premier RP Donald Tusk, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Danii Mette Frederiksen.

Jasne stanowisko europejskich przywódców ws. Grenlandii. Jest oświadczenie

Czytamy w nim, że "bezpieczeństwo Arktyki pozostaje kluczowym priorytetem dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla międzynarodowego i transatlantyckiego bezpieczeństwa".

"NATO jasno określiło, że region Arktyki jest priorytetem, a europejscy sojusznicy będą podejmowali działania w tej sprawie. My i wielu innych sojuszników zwiększyliśmy naszą obecność, działalność i inwestycje, aby zapewnić bezpieczeństwo Arktyce i odstraszyć przeciwników. Królestwo Danii,w tym Grenlandia, jest częścią NATO" – wskazano.

Europejscy przywódcy wskazali w swoim oświadczeniu, że kwestia bezpieczeństwa musi by realizowana "we współpracy z sojusznikami NATO, w tym Stanami Zjednoczonymi". Sposobem ich realizacji, podkreślili, musi być przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym zapisów dotyczących suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic.

"Grenlandia należy do jej mieszkańców. To Danii i Grenlandii, oraz tylko im, przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" – podsumowali liderzy.

Gorąco na linii Waszyngton – Kopenhaga

Przypomnijmy, żę w udzielonym w niedzielę wywiadzie Donald Trump po raz kolejny powtórzył, że USA "potrzebują" Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Jego słowa spotkały się ze stanowczą reakcją premier Danii Mette Frederiksen. – Nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. USA nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów Królestwa Danii – oświadczyła Frederiksen.

Wezwała przy tym USA do zaprzestania gróźb wobec "historycznie bliskiego sojusznika oraz wobec innego kraju i narodu, którzy bardzo wyraźnie powiedzieli, że nie są na sprzedaż".

Wcześniej na słowa amerykańskiego przywódcy zareagował premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen. – Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że "potrzebuje" Grenlandii i łączy nas z Wenezuelą i interwencją wojskową, to nie jest to po prostu niesprawiedliwe. To brak szacunku – podkreślił.

