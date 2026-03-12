Wielka inwestycja w Polsce. Amerykański gigant szykuje miliardy

– Chcemy zainwestować 23 mld zł w okresie 2026-2028. Przyspieszamy dynamikę naszych inwestycji, wierzymy w potencjał Polski. [...] Jesteśmy tu na długi termin i chcemy uczestniczyć w sukcesie gospodarczym Polski – powiedziała Marseglia podczas konferencji prasowej nt. 5-lecia sklepu internetowego Amazon.pl w Polsce.

Wskazała, że w październiku br. Amazon planuje otwarcie zaawansowanego technologicznie centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Przypomniała, że Amazon ma też w Polsce trzy centra rozwoju technologii m.in. text to speech dla Alexy, czy cloud dla AWS.

Dotychczasowe inwestycje Amazon w Polsce sięgnęły 45 mld zł w latach 2012-2025. Koncern zatrudnia 19 tys. pracowników w naszym kraju, poinformowała też Marseglia. Amazon.pl to sklep internetowy będący częścią globalnej platformy firmy Amazon.

Amerykańscy giganci nie czekają na Trumpa. Już inwestują na Grenlandii

Tymczasem po zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii amerykański kapitał już płynie tam szerokim strumieniem za sprawą najbogatszych ludzi świata.

Jak wynika z doniesień mediów, strategiczne inwestycje poczynili tam już m.in. Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) oraz Ronald Lauder (Estée Lauder). Miliarderzy zdecydowali się setki milionów dolarów w grenlandzki sektor wydobywczy i infrastrukturę. Liczą, że dzięki temu będą czerpali zyski z eksploatacji ukrytych pod lodem krytycznych surowców. W gronie tych, którzy zainwestowali na najsłynniejszej ostatnio wyspie wymienia się również Sama Altmana z OpenAI oraz Petera Thiela z PayPal.

Co ciekawe, według ustaleń "Forbes", amerykańscy giganci kierują swoje środki na Grenlandię już od kilku lat. Ich celem mają być przede wszystkim minerały, które są niezbędne do produkcji elektroniki, samochodów elektrycznych i uzbrojenia.

