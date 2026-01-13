Nie czekają na Trumpa. Oni już zainwestowali na Grenlandii

Kiedy świat wstrzymuje oddech, obawiając się kolejnego ruchu prezydenta USA Donalda Trumpa ws. przejęcia kontroli nad Grenlandią, okazuje się, że niektórzy nie czekali na polityczne rozstrzygnięcia. Amerykański kapitał już płynie tam szerokim strumieniem za sprawą najbogatszych ludzi świata.

Amerykańscy giganci nie czekają na Trumpa. Już inwestują na Grenlandii

Jak wynika z doniesień mediów, strategiczne inwestycje poczynili tam już m.in. Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) oraz Ronald Lauder (Estée Lauder). Miliarderzy zdecydowali się setki milionów dolarów w grenlandzki sektor wydobywczy i infrastrukturę. Liczą, że dzięki temu będą czerpali zyski z eksploatacji ukrytych pod lodem krytycznych surowców. W gronie tych, którzy zainwestowali na najsłynniejszej ostatnio wyspie wymienia się również Sama Altmana z OpenAI oraz Petera Thiela z PayPal.

Co ciekawe, według ustaleń "Forbes", amerykańscy giganci kierują swoje środki na Grenlandię już od kilku lat. Ich celem mają być przede wszystkim minerały, które są niezbędne do produkcji elektroniki, samochodów elektrycznych i uzbrojenia.

To on podsunął Trumpowi pomysł przejęcia Grenlandii?

W kontekście najnowszych doniesień nie mogą dziwić ustalenia duńskich mediów, w myśl których, tym który podsunął Donaldowi Trumpowi pomysł przejęcia wyspy był Ronald Lauder, amerykański miliarder i spadkobierca Estée Lauder. Po zasugerowaniu prezydentowi USA tej koncepcji miał on po cichu objąć udziały w grenlandzkich firmach.

Lauder to syn Josepha i Estée Lauder, założycieli przedsiębiorstwa kosmetycznego Estée Lauder. Od 2007 roku jest przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów.

"Lauder zaoferował nawet pośrednictwo Danii, gdy Trump zaczął rozważać ten pomysł, który wywołał spór dyplomatyczny już w 2019 roku i powrócił po jego powrocie do władzy w 2025 roku. 81-letni Lauder rozpoczął bezpośrednie inwestycje na Grenlandii. Jest członkiem Greenland Development Partners, zarejestrowanego w Delaware konsorcjum inwestorów, które nabyło udziały w Greenland Investment Group – firmie, której ambicje wykraczają daleko poza produkty konsumenckie" – informował duński dziennik "Politiken".

