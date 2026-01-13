Nowy stan USA? Jest projekt ustawy o aneksji Grenlandii

Kongresmen Randy Fine przedstawił ustawę o aneksji i ustanowieniu Grenlandii stanem USA. W uzasadnieniu przekonuje, że chodzi o zabezpieczenie "strategicznych interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w Arktyce i przeciwdziałaniu rosnącym zagrożeniom ze strony Chin i Rosji". "W obliczu zaostrzenia się globalnej konkurencji w Arktyce Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, aby wrogie mocarstwa zyskały wpływy w jednym z najważniejszych strategicznie regionów świata" – czytamy.

– Grenlandia nie jest odległą placówką, którą możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego. Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone. Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do osłabienia naszego bezpieczeństwa – wskazał republikański kongresmen. Co ważne, przeciw siłowemu przejęciu Grenlandii jest większość członków Partii Republikańskiej.

Grenlandia stanem USA? Jest projekt ustawy o aneksji

Dwustronicowy projekt ustawy o aneksji Grenlandii upoważnia prezydenta USA do podjęcia "wszelkich niezbędnych kroków w celu aneksji lub nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych". Propozycja nakłada również obowiązek przedłożenia Kongresowi pełnego raportu opisującego zmiany w prawie federalnym wymagane do oficjalnego uznania Grenlandii za nowy stan USA.

– Zbyt długo amerykańskie przywództwo biernie przyglądało się, jak nasi przeciwnicy podważają naszą geopolityczną dominację. Mój projekt ustawy ochroni naszą ojczyznę, zabezpiecza naszą przyszłość gospodarczą i gwarantuje, że Ameryka – a nie Chiny czy Rosja – będzie ustalać zasady w Arktyce. Tak właśnie wygląda amerykańskie przywództwo i siła – powiedział Randy Fine. Jego propozycja nie jest pierwszym projektem ustawy w tej sprawie. Podobny złożył już rok temu, w styczniu 2025 r., kongresmen Partii Republikańskiej, Andy Ogles.

