Ofensywa polskiej spółki w Niemczech. Ruch pod "elektryki"

Nowe ładowarki o mocy do 400 kW zainstalowane zostaną do końca 2026 roku, a skorzystać z nich będzie można w atrakcyjnych lokalizacjach m.in. przy sklepach Famila i Markant, należących do Bela.

Tyle punktów w Niemczech chce mieć Orlen

"Rozbudowa sieci Orlen Charge w punktach o dużym natężeniu ruchu umacnia naszą pozycję jako dostawcy infrastruktury ładowania dostępnej na co dzień i pozwala stworzyć dodatkową wartość zarówno dla właścicieli tych obiektów, jak i ich klientów. To jednocześnie krok w kierunku zintegrowania elektromobilności z nawykami konsumenckimi i ważny element transformacji mobilnej. Popularność samochodów elektrycznych jest coraz większa, w Europie notuje już dwucyfrowe wzrosty w porównaniu z ubiegłym rokiem. Naszą odpowiedzią na oczekiwania klientów jest dostęp do infrastruktury ładowania w dogodnych lokalizacjach. Do końca 2030 roku chcemy mieć w Niemczech 1150 punktów szybkiego ładowania w 220 lokalizacjach, umowa z Bela to ważny krok w kierunku realizacji tych ambitnych celów" – powiedział dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności Orlen Krzysztof Kaczyński, cytowany w komunikacie.

To druga taka umowa podpisana przez Orlen Deutschland. W marcu 2025 roku spółka nawiązała współpracę z May & Co. Holding, firmą specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. W ramach umowy Orlen zobowiązał się do zainstalowania ponad 200 punktów ładowania dużej mocy o mocy od 150 do 400 kW do końca 2026 roku. Wszystkie stacje ładowania będą działać pod marką Orlen Charge, przypomniano.

W miejscowości Elmshorn koło Hamburga Orlen Deutschland buduje także swój pierwszy w Niemczech hub, na którym znajdzie się 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. Obiekt ma być gotowy do połowy bieżącego roku, podano także.

Nowe ładowarki Orlenu w Polsce

Równolegle sieć Orlen Charge dynamicznie rozwija się w Polsce. Od listopada klienci mogą korzystać z ośmiostanowiskowych hubów Orlen Charge o mocy do 400 kW na każde złącze m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie ze Strategią Grupy do 2035 roku sieć Orlen Charge będzie jednym z liderów ogólnodostępnego rynku ładowania EV w Polsce, zakończono w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

