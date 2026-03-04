"Nie zrobimy wam krzywdy". Izrael zwraca się do cywilów

Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie we wtorek. "Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" — przekazało tamtejsze dowództwo w oświadczeniu cytowanym przez agencję prasową AFP.

W oświadczeniu zakomunikowano, że rozmieszczenie żołnierzy stanowi element szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem, gdzie operuje Hezbollah.

Izraelskie wojsko zwraca się do mieszkańców Libanu. "Natychmiast"

– Działania terrorystycznej organizacji Hezbollah zmuszają IDF do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niej. IDF nie zamierza wyrządzać wam krzywdy. Dla własnego bezpieczeństwa musicie natychmiast opuścić swoje domy. Każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu, obiektów lub sprzętu bojowego, naraża swoje życie – przekazał rzecznik izraelskiej armii, pułkownik Awiczaj Adrai.

Wojskowy przekazał, że mieszkańcy południowego Libanu muszą „natychmiast udać się na północ od rzeki Litani”. – Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów i udać się na północ, za rzekę Litani – zaznaczył.

Portal Times of Israel wskazuje, że siły zbrojne Izraela ogłosiły podobną akcję ewakuacyjną, zakrojoną na równie szeroką skalę, w październiku 2024 roku. Wówczas komunikat również miał związek z ofensywą lądową przeciwko Hezbollahowi.

"Cel eliminacji". Ostre słowa izraelskiego ministra

We środę pojawiły się informacje, że nowym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu zostanie Mojtaba Chamenei, syn zabitego ajatollaha Alego Chameneiego. Doniesienia te spotkały się z niemal natychmiastową reakcją Izraela.

"Każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do kontynuowania realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem eliminacji" – napisał na platformie X minister obrony Izraela Israel Kac. Jak podkreślił, nie ma znaczenia, jak się nazywa i gdzie się ukrywa.

