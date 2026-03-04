Okręt podwodny USA zatopił irańską fregatę. Wielu rannych i zaginionych

Amerykańskie wojsko zaatakowało w środę (4 marca) irańską fregatę marynarki wojennej IRIS Dena 75 u wybrzeży Sri Lanki – podała agencja Reutera, powołując się na trzech urzędników USA.

Jedno ze źródeł, które zastrzegło sobie anonimowość przekazało, że ataku dokonał amerykański okręt podwodny.

Rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki poinformował, że doniesienia o zaginięciu 101 irańskich marzynarzy są nieprawdziwe, a 32 osoby ranne zostały uratowane przez marynarkę wojenną Sri Lanki i przebywają w szpitalu.

Fregata IRIS Dena wracała do Iranu po ćwiczeniach morskich w Indiach. Był to jeden z najnowocześniejszych okrętów wojennych Iranu. Został oddany do służby w 2021 r. W latach 2022-2023 odbył rejs dookoła świata.

Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki

Jednostka została zatopiona w ramach operacji "Epicka Furia", którą Stany Zjednoczone prowadzą przeciwko Iranowi od soboty (28 lutego). USA zaangażowały ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców i dwa lotniskowce, co stanowi największą koncentrację amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie od czasu inwazji na Irak w 2003 r.

Według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM), od początku kampanii wojska amerykańskie i izraelskie zaatakowały prawie 2 tys. celów w Iranie, wykorzystując ponad 2 tys. sztuk amunicji. W odpowiedzi Teheran wystrzeliwuje pociski i drony w kierunku Izraela i państw Zatoki Perskiej, uznawanych za sojuszników Ameryki.

Straty USA w wojnie z Iranem

Z danych przeanalizowanych przez turecką agencję prasową Anadolu wynika, że w ciągu pierwszych czterech dni wojny Stany Zjednoczone straciły sprzęt wojskowy o wartości prawie 2 mld dolarów, głównie w Bahrajnie, Katarze i Kuwejcie. Oficjalne komunikaty armii USA mówią o sześciu zabitych żołnierzach i 18 poważnie rannych.

Czytaj też:

Turcja wciągnięta do wojny? Doniesienia o rakiecie z Iranu i NATO