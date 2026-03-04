Kłopoty PKP Cargo. Spółka złożyła wniosek

"Powyższe działanie jest efektem podjęcia przez strony próby polubownego rozwiązania sporu w związku z pozwem złożonym przez spółkę przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową, o złożeniu którego spółka informowała 23 grudnia 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

Pozew PKP Cargo przeciwko Skarbowi Państwa

W grudniu 2025 r. PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 1 522,42 mln zł. PKP Cargo chciało dochodzić od Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych – naprawienia szkody powstałej w następstwie realizacji zadań nałożonych na spółkę decyzją premiera z 25 lipca 2022 r.

Złożenie pozwu było konsekwencją niezapłacenia kwoty roszczenia z wezwania do zapłaty, które spółka złożyła 5 grudnia. PKP Cargo wystąpiło wtedy do Prezesa Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych z roszczeniem o zapłatę kwoty 1 522,42 mln zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z realizacji zadań nałożonych na PKP Cargo na podstawie decyzji rządu z lipca 2022 roku w zakresie przetransportowania węgla zakupionego przez spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy dotyczącej finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzjami.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

PKP Cargo chce przedłużenia terminu

Pod koniec lutego br. PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło do sędziego-komisarza wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, do 30 kwietnia 2026 roku – podała spółka.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że propozycje układowe stanowią integralną część planu restrukturyzacyjnego.

"W związku z zarządzeniem Sędziego-Komisarza [..], wyrażającym zgodę na zaopiniowanie planu restrukturyzacyjnego przez radę wierzycieli do 17 marca 2026 roku, ze względu na konieczność zachowania spójności między planem restrukturyzacyjnym a propozycjami układowymi, zdaniem spółki zasadne jest, aby termin na złożenie ostatecznych propozycji układowych również uległ przedłużeniu" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

PKP Cargo sprzedaje wagony. Spółka szuka pieniędzyCzytaj też:

Kłopoty PKP Cargo. Ruch wierzycieli