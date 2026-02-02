Kłopoty PKP Cargo. Ruch wierzycieli

"W związku z ustalonym terminem wyrażenia opinii przez radę wierzycieli na 2 lutego 2026 roku, [...] rada wierzycieli podjęła uchwałę, w której uznała, że na obecnym etapie odstępuje w swojej opinii od wyrażenia jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego stanowiska o planie restrukturyzacyjnym i jednocześnie zgłasza zastrzeżenie do jego treści oraz zwraca się do sędziego-komisarza o zobowiązanie zarządcy spółki do jego uzupełnienia" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada rekomenduje przeprowadzenie ponownej dyskusji na temat propozycji układowych z członkami poszczególnych grup interesów, ponieważ propozycje w ich obecnym kształcie niosą ze sobą istotne ryzyko braku akceptacji ze strony wierzycieli, jednak z zastrzeżeniem, że opinia nie przedstawia stanowiska członków rady wierzycieli w zakresie ewentualnej akceptacji bądź braku akceptacji propozycji układowych, podano także.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Spółka sprzedała wszystkie udziały

PKP Cargo podpisało umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Cargotor na rzecz PKP PLK, co jest konsekwencją zawarcia 31 grudnia 2025 roku umowy inwestycyjnej określającej warunki tej sprzedaży, podała spółka.

Umowa dotyczy zbycia przez PKP Cargo 20 181 udziałów Cargotoru, stanowiących 100 proc. udziałów, za cenę 28,8 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło po wydaniu przez sędziego-komisarza zgody na realizację transakcji, uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych oraz na podstawie decyzji prezesa UOKiK, w której wyraził zgodę na przejęcie przez PKP PLK kontroli nad Cargotorem.

Sprzedaż udziałów Cargotoru, przewidziana w planie restrukturyzacyjnym spółki, stanowi element procesu optymalizacji i uproszczenia struktury Grupy PKP Cargo, w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, wyjaśniono.

Cargotor zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również udostępnianiem tej infrastruktury na warunkach komercyjnych przy zachowaniu zasad równości i niedyskryminacyjnych warunków przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury użytkownikom.

Czytaj też:

Co z przewozami towarowymi? Najgorszy wynik od 2012 rokuCzytaj też:

PKP Cargo pozwało Skarb Państwa. Domaga się 1,52 mld zł