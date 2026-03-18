Cieśnina Ormuz zablokowana. "Głupi Trump błaga o pomoc"

Ejei podkreślił, że wizerunek amerykańskiej potęgi został "zrujnowany" z powodu "agresywnej wojny" z Iranem. Stwierdził, że "głupi i zły" prezydent USA "błaga" inne kraje o pomoc i wysłanie okrętów wojennych do Cieśniny Ormuz.

– Stany Zjednoczone, które uważają się za supermocarstwo militarne, są sfrustrowane potęgą militarną i silną wiarą muzułmańskich bojowników – powiedział szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości, cytowany w środę (18 marca) przez agencję prasową Tasnim.

Blokada Cieśniny Ormuz. Trump wściekły na sojuszników z NATO

Po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zbombardowały Iran, Teheran odpowiedział atakami dronów i rakiet wymierzonymi w Izrael, Jordanię, Irak i kraje Zatoki Perskiej, w których stacjonują amerykańskie wojska.

Ponieważ Iran zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem, ceny ropy wystrzeliły, osiągając dawno niewidziane wartości powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump zażądał w poniedziałek (16 marca) od sojuszników Ameryki pomocy w odblokowaniu Cieśniny Ormuz. Większość krajów NATO odpowiedziała zgodnie: to nie nasza wojna.

– NATO popełnia bardzo głupi błąd – skomentował reakcję sojuszników Trump. Wkrótce potem stwierdził, że nie potrzebuje niczyjej pomocy. Zasugerował też, że może wyprowadzić USA z NATO bez zgody Kongresu.

W środę (18 marca) Trump zamieścił wpis na portalu Truth Social, w którym zasugerował "wykończenie tego, co pozostało z irańskiego państwa terrorystycznego" i ponownie skrytykował "nieodpowiedzialnych sojuszników".

Polska nie wesprze USA. Tusk o wysłaniu wojsk

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek (17 marca), że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ponieważ "ma inne zadania w ramach NATO". Podkreślił, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa.

Wcześniej wysłanie polskich żołnierzy na wojnę z Iranem wykluczył prezydent Karol Nawrocki, który jako zwierzchnik sił zbrojnych, podejmuje w takich sprawach decyzje.

