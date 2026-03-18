Spór w koalicji o projekt prezydenta. Nastąpi zaskakujący zwrot?

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt „Polski SAFE 0 proc”., jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie będzie go procedował.

W odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE Rada Ministrów przyjęła w piątek uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”, na podstawie której ma zaciągnąć pożyczkę SAFE.

Kosiniak-Kamysz chce prac nad prezydenckim projektem

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w Telewizji Republika, że wie, jakie są potrzeby polskiego wojska.

– Powinniśmy pracować nad programem „SAFE 0 proc”., który przedstawił pan prezydent – dodał.

Wcześniej w tym samym tonie wypowiadał się wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.

Czarzasty zmieni decyzję ws. "Polskiego SAFE 0 proc."?

Portal Onet.pl informuje, że „Władysław Kosiniak-Kamysz próbuje namawiać koalicjantów, by projektu Karola Nawrockiego nie zakopywać na wieki”.

Serwis przekazał, że w czwartek Włodzimierz Czarzasty ma ogłosić decyzję dotyczącą przyszłości projektu „Polski SAFE 0 proc”..

"Kilka opcji na stole"

Na stole – według portalu – jest obecnie kilka opcji.

„Jedną z nich jest trwałe zamrożenie prezydenckiej inicjatywy. Inny wariant przewiduje odesłanie projektu z powrotem do Kancelarii Prezydenta ze względu na brak wskazanych źródeł finansowania w dokumencie, co jest warunkiem niezbędnym, by ustawa mogła być procedowana” – czytamy.

Onet.pl podkreśla, że „nie jest jednak wykluczone, że realna jest trzecia opcja: zwrot ustawy, a po jej powrocie do Sejmu prace nad nią i poprawki autorstwa koalicji rządowej”. „Słyszymy o takim wariancie od naszych rozmówców z rządu” – dodaje.

Polityk koalicji rządowej mówi serwisowi, że „to jest do rozważenia”.

„Moglibyśmy pracować nad projektem, wprowadzić do niego odpowiednie poprawki i uchwalić. Pieniądze na wojsko są nam potrzebne z każdego możliwego źródła. Później to prezydent musiałby podjąć decyzję, czy zawetuje własną ustawę, czy jednak ją podpisze” – wskazał.

Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od Nawrockiego. "Popełnił błąd"