Co z przewozami towarowymi? Najgorszy wynik od 2012 roku

Wynik jest najniższy od co najmniej 2012 r., co obrazuje skalę wyzwań, przed którymi stoi branża, podkreślił UTK.

Spadki rok do roku objęły również pozostałe parametry eksploatacyjne:

– praca przewozowa – ponad 56,2 mld tonokilometrów (o 2 mld mniej; -3,5 proc.);

– praca eksploatacyjna – ponad 79,2 mln pociągokilometrów (spadek o 2,9 mln; -3,5 proc.), podano.

Prezes komentuje wyniki. Padły słowa o "ostrożnym optymizmie"

"Począwszy od września 2025 r., można mówić o ostrożnym optymizmie – po raz pierwszy od początku roku odnotowano wzrost podstawowych wskaźników przewozów towarowych. Daje to nadzieję, że sektor towarowy stopniowo dostosuje się do nowych realiów rynkowych. Coraz większe znaczenie zyskuje transport materiałów budowlanych, kruszyw oraz surowców wtórnych i odpadów komunalnych" – skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

"Stabilną pozycję utrzymuje transport intermodalny, który potwierdził swoją rolę jako istotny element nowoczesnych łańcuchów logistycznych, notując wzrost wolumenów w trzech pierwszych kwartałach 2025 r." – dodał Góra.

W 2025 r. średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła ponad 258 km wobec prawie 261 km w 2024 r., wynika także z danych Urzędu.

Takie wyniki odnotowali poszczególni przewoźnicy

Sytuacja u największych przewoźników (w ujęciu masy ładunków) była następująca:

– PKP Cargo: utrzymuje pozycję lidera rynku z udziałem pod względem masy 26,57 proc. (wobec 27,92 proc. w 2024 r.). W 2025 r. spółka przewiozła blisko 57,9 mln ton towarów, czyli o ponad 4,5 mln ton mniej (-7,3 proc.) niż rok wcześniej,

– DB Cargo Polska: drugi największy przewoźnik pod względem masy: 15,18% w 2025 r. wobec 13,99 proc. w 2024 r. Spółka obsłużyła ponad 33 mln ton ładunków, co oznacza wzrost o prawie 1,8 mln ton (+5,7 proc.) rok do roku,

– Orlen Kolej: udział spółki według masy wzrósł w 2025 r. do 7,6 proc. z 7,59 proc. w 2024 r. Jednocześnie w 2025 r. przewieziono blisko 16,6 mln ton ładunków, tj. o 0,41 mln ton mniej (-2,4 proc.) niż rok wcześniej, podał także Urząd.

W pracy przewozowej PKP Cargo także utrzymało pozycję lidera rynku, jednak jego udział zmniejszył się do 26,36 proc., wobec 27,8 proc. w 2024 r. W 2025 r. spółka zrealizowała ponad 14,8 mld tonokilometrów pracy przewozowej, co oznacza spadek o blisko 1,4 mld tonokilometrów (-8,5 proc.) w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Orlen Kolej osiągnął udział na poziomie 12 proc., realizując niemal 6,8 mld tonokilometrów pracy przewozowej. Był to wynik o około 0,21 mld tonokilometrów niższy (-3,0 proc.) niż w 2024 r. DB Cargo Polska zwiększyło swój udział w rynku do 5,16 proc., wobec 5,05 proc. w roku poprzednim. Wielkość pracy przewozowej wyniosła prawie 2,9 mld tonokilometrów, co oznacza spadek o 1,5 proc. rok do roku, wymieniono.

