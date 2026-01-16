Kłopoty polskiej spółki. Sprzedała wszystkie udziały
Kłopoty polskiej spółki. Sprzedała wszystkie udziały

Logo PKP Cargo, zdjęcie ilustracyjne
Logo PKP Cargo, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
PKP Cargo podpisało umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Cargotor na rzecz PKP PLK, co jest konsekwencją zawarcia 31 grudnia 2025 roku umowy inwestycyjnej określającej warunki tej sprzedaży, podała spółka.

Umowa dotyczy zbycia przez PKP Cargo 20 181 udziałów Cargotoru, stanowiących 100 proc. udziałów, za cenę 28,8 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło po wydaniu przez sędziego-komisarza zgody na realizację transakcji, uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych oraz na podstawie decyzji prezesa UOKiK, w której wyraził zgodę na przejęcie przez PKP PLK kontroli nad Cargotorem.

Element restrukturyzacji spółki

Sprzedaż udziałów Cargotoru, przewidziana w planie restrukturyzacyjnym spółki, stanowi element procesu optymalizacji i uproszczenia struktury Grupy PKP Cargo, w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, wyjaśniono.

Cargotor zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również udostępnianiem tej infrastruktury na warunkach komercyjnych przy zachowaniu zasad równości i niedyskryminacyjnych warunków przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury użytkownikom.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

PKP Cargo chce odszkodowania od państwa

PKP Cargo pozwało Skarb Państwa o 1,52 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej z lipca 2022 r.

We wtorek (23 grudnia) PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową – podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1 522,42 mln zł.

"Niniejszym pozwem PKP Cargo dochodzi od Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych – naprawienia szkody powstałej w następstwie realizacji zadań nałożonych na spółkę decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r., (...) zmienionej decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2022 r. (...) oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy regulującej zasady finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzją, a wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym" – czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, "powyższe działanie jest konsekwencją niezapłacenia kwoty roszczenia z wezwania do zapłaty, które spółka złożyła 5 grudnia".

Źródło: ISBNews, DoRzeczy.pl
