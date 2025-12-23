PKP Cargo pozwało Skarb Państwa. Domaga się 1,52 mld zł

We wtorek (23 grudnia) PKP Cargo w restrukturyzacji złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową – podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1 522,42 mln zł.

"Niniejszym pozwem PKP Cargo dochodzi od Skarbu Państwa – Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych – naprawienia szkody powstałej w następstwie realizacji zadań nałożonych na spółkę decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r., (...) zmienionej decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2022 r. (...) oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy regulującej zasady finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzją, a wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym" – czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, "powyższe działanie jest konsekwencją niezapłacenia kwoty roszczenia z wezwania do zapłaty, które spółka złożyła 5 grudnia".

PKP Cargo domaga się odszkodowania od państwa

PKP Cargo wystąpiło do prezesa Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych z roszczeniem o zapłatę kwoty 1 522,42 mln zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z realizacji zadań nałożonych na PKP Cargo na podstawie decyzji rządu premiera Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 r. w zakresie przetransportowania węgla zakupionego przez spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy dotyczącej finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzjami.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Spółka PKP Cargo działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

