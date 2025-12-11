Były prezes PKP Cargo sprzedał akcje, potem je odkupił. Zarobił krocie

Były prezes, a obecnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo Marcin Wojewódka sprzedał na środowej sesji GPW 91 703 akcji spółki. Ich wartość sięgnęła ponad 1,15 mln zł. Średnia cena za sztukę wynosiła 12,56 zł. Następnie Wojewódka odkupił akcje za średnią cenę 11,53 zł za sztukę, czyli o 1,03 zł taniej. To oznacza, że akcje w pakiecie odkupiono za prawie 100 tys. zł mniej, niż sprzedano.

Marcin Wojewódka skupował akcje PKP Cargo regularnie od prawie 20 miesięcy. Według ustaleń portalu wnp.pl, pierwszą transakcję zaraportował w maju 2024 r., natomiast ostatnia miała miejsce 8 grudnia br.

Sprawą zajmie się Komisja Nadzoru Finansowego

PKP Cargo znalazło się pod lupą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zbada, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnych. "Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu KNF z punktu widzenia przepisów Rozporządzenia MAR" – poinformował w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych UKNF.

Wojewódka we władzach PKP Cargo

W kwietniu 2024 r. Marcin Wojewódka został powołany w skład rady nadzorczej PKP Cargo, natomiast od 1 lutego 2025 r. jest jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej, od 26 kwietnia do 25 stycznia 2025 r. pełnił obowiązki prezesa spółki. W tym czasie kupował akcje PKP Cargo, co budziło spore kontrowersje. "Wszystkie działania, jakie obecnie podejmuję, są zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MAR. Co więcej, od samego początku mojej bytności w PKP Cargo S.A. komunikuję, że wierzę w przyszłość PKP Cargo S.A. i że moim zamiarem jest zaangażowanie prywatnych środków w naszą spółkę, i czynię to konsekwentnie. Pozwalają mi na to przepisy i działam zgodnie z nimi. Byłem też akcjonariuszem PKP Cargo S.A. przed objęciem funkcji w organach spółki" – tłumaczył. Obecnie prezesem zarządu jest Agnieszka Wasilewska-Semail, a wiceprezesem – Paweł Miłek.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2024 r. PKP Cargo miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

