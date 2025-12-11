Jedna z najważniejszych inwestycji III RP. Podano dane z 10 lat działalności terminala w Świnoujściu

"Gazoport w Świnoujściu to fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego. Decyzja o jego budowie i uruchomieniu stała się jedną z najważniejszych w najnowszej historii Polski. Dzięki terminalowi LNG zyskaliśmy całkowitą niezależność energetyczną, która ma ogromne znaczenie dla naszej przyszłości. Rok temu zakończyliśmy rozbudowę terminala, by zwiększyć jego możliwości. Dziś budujemy już drugą tego typu instalację – pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa. To inwestycje, które wzmocnią naszą gospodarkę i umocnią Polskę na pozycji lidera Europy Środkowo-Wschodniej na kolejne dekady" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes Gaz-Systemu Adam Bryszewski podkreśla, że terminal LNG w Świnoujściu to nie tylko kluczowy element krajowego systemu przesyłowego, który zapewnia dywersyfikację kierunków i źródeł gazu do Polski. "To motywacja do dalszego działania, jakim jest zwiększanie mocy regazyfikacyjnych w Polsce poprzez budowę pływającego terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej. To inspiracja do realizacji śmiałych zamierzeń i budowania mocnej pozycji gazowej Polski w regionie, czyli utworzenia hubu gazowego" – wskazuje.

Jaka przyszłość czeka terminal?

Obecna przepustowość Terminala LNG w Świnoujściu – 8,3 mld m3 rocznie – oraz planowane uruchomienie pływającego terminala FSRU w 2028 r., który doda kolejne 6,1 mld m3, otwierają zupełnie nowy rozdział dla polskiego rynku gazu. Dzięki temu:

– liczba dostaw LNG może wzrosnąć z dzisiejszych około 80 do nawet 140 rocznie,

– część ładunków będzie mogła być kierowana także do państw regionu, co wzmocni pozycję Polski jako kluczowego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej, wymieniono.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

