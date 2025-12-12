Wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała trzy statki należące do Turcji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać duży pożar szalejący na pokładzie statku w porcie w Czarnomorsku (obwód odeski) i strażaków walczących z ogniem.

Statek M/V CENK T, obsługiwany przez Cenka Denizcilika, został trafiony pociskiem balistycznym około godziny 16:00 czasu lokalnego, po zacumowaniu w terminalu w Czarnomorsku – podał armator. Jednostka pływa na trasie Karasu-Odessa, przewożąc ciężarówki.

W wyniku ataku wybuchł pożar w części dziobowej, który został szybko ugaszony przez holowniki, portowe jednostki straży pożarnej i załogę statku. Załoga ani kierowcy ciężarówek nie odnieśli obrażeń.

Rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej poinformował agencję Reutera, że w sumie uszkodzone zostały trzy statki, wszystkie należące do Turcji.

Wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba przekazał, że Rosja zaatakowała ukraińskie porty dronami i rakietami balistycznymi. Jak dodał, w ataku na terminal w Odessie ranny został jeden pracownik prywatnej firmy.

Atak Rosji na Ukrainę. Uszkodzone trzy tureckie statki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Ankarze potwierdziło szkody w porcie w Czarnomorsku, dodając, że nie ma doniesień o żadnych rannych obywatelach Turcji.

Ankara ponownie wyraziła zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na Morze Czarne. Zaapelowała o podjęcie działań zapobiegających eskalacji, w tym o wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i portową.

Reuters odnotowuje, że ostrzał ukraińskich portów nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odbył rozmowę z Władimirem Putinem, w której powiedział rosyjskiemu przywódcy, że ograniczone zawieszenie broni w odniesieniu do obiektów energetycznych i portów mogłoby okazać się korzystne.

Kilka dni wcześniej Moskwa zagroziła, że "odetnie" Ukrainę od morza w odwecie za ataki sił Kijowa na "flotę cieni" Putina, czyli tankowce transportujące rosyjską ropę z pominięciem sankcji.

