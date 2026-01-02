Ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Ukraińcy wypowiedzieli się w sondażu

Z badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) wynika, że 53 proc. Ukraińców kategorycznie wypowiada się przeciwko rezygnacji z jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy, nawet jeśli wojna miałaby trwać dłużej.

33 proc. badanych deklaruje ogólną gotowość do pewnych strat terytorialnych.

14 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Zakończenie wojny. Ukraińcy sceptyczni

Drugie badanie KMIS dotyczyło oczekiwań co do terminu zakończenia wojny.

Zaledwie 10 proc. ankietowanych spodziewało się się jej końca przed początkiem 2026 roku. 16 proc.– w pierwszej połowie 2026 roku. 12 proc. wskazało drugą połowę 2026 roku. 29 proc. uznało, że wojna zakończy się w 2027 roku lub później. Co trzeci badany – 33 proc. – odpowiedział „nie wiem”.

Poza tym aż 74 proc. Ukraińców uważa rosyjski plan zakończenia wojny na Ukrainie za całkowicie nie do przyjęcia. Tylko 17 proc. Ukraińców jest gotowych zaakceptować rosyjską wersję pokoju.

Sondaż KIIS został przeprowadzony w dniach 26 listopada–29 grudnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych we wszystkich regionach Ukrainy (terytorium kontrolowanym przez rząd Ukrainy). W badaniu wzięło udział łącznie 1001 respondentów w wieku 18 lat i starszych.

W próbie nie uwzględniono mieszkańców terenów czasowo niekontrolowanych przez władze ukraińskie (jednocześnie część respondentów to osoby wewnętrznie przesiedlone, które opuściły tereny okupowane), a badanie nie zostało przeprowadzone wśród obywateli, którzy wyjechali za granicę po 24 lutego 2022 roku.

