Czy Polacy wierzą w koniec wojny na Ukrainie w tym roku? Wyniki sondażu

Z opublikowanego w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" sondażu wynika, że większość respondentów nie wierzy w szybkie zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

Polacy raczej nie wierzą w koniec wojny

Według ankiety 59,6 proc. zapytanych w tej kwestii przez IBRiS nie ma nadziei na to, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku. Przeciwnego zdania jest 21,6 proc. respondentów.

Z sondażu opublikowanego w "Rz" wynika, że 45,9 proc. badanych uważa, że wojna raczej się nie skończy w 2026 r., a 13,7 proc., że zdecydowanie się nie skończy. 18,3 proc. liczy, że wojna raczej dobiegnie końca, a 3,3 proc., że na pewno tak się stanie. 18,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że respondenci, którzy nie spodziewają się zakończenia działań militarnych w 2026 r., wywodzą się zarówno ze środowisk popierających obecną koalicję rządzącą, jak i ze środowisk sympatyzujących raczej z opozycją. Różnice polityczne okazują się tu mniej istotne niż wspólna ocena sytuacji międzynarodowej.

Inwazja Rosji na Ukrainę

Wojna rosyjsko-ukraińska rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., kiedy wojska rosyjskie uderzyły z kilku kierunków na sąsiednie terytorium.

W marcu 2022 roku siły rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii kijowskiej. Od tamtego czasu mimo zaciętych i brutalnych walk, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim.

Z czasem Ukraińcy wyparli Rosjan z okupowanego Chersonia i z charkowszczyzny. Siły rosyjskie dostały zadanie przejęcia pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem.

Rosjanie zajęli ponad 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej populacja zmniejszyła się o ok. jedną czwartą. Obie strony poniosły ogromne straty w żołnierzach i rekrutach. Dokładne liczby nie są znane. Działaniom stricte militarnym towarzyszą bowiem szeroko zakrojone operacje propagandowe i dezinformacyjne obu stron.

Na razie intensywne działania administracji USA nakierowane na doprowadzenie do końca wojny nie zakończyły się pożądanym rezultatem, choć zarówno Waszyngton, jak i Kijów oraz Moskwa wskazują, że porozumienie jest coraz bliżej.