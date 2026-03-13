"Antek, świrze". Sikorski w Sejmie nie wytrzymał

– Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński? Mój poprzednik, minister Beck, gdy w 1939 roku zawarł traktat z Wielką Brytanią, udał się do Londynu i negocjował tam także pożyczkę wojskową, brytyjską dla Polski. Ona była nie w złotówkach, była w funtach. Nie wiem jakie miała oprocentowanie, ale wiem, że tą pożyczką nie chciał niszczyć suwerenności, tylko ją ratować i problem z tą pożyczką nie polegał na tym, że była w funtach i miała oprocentowanie, tylko że spitfire’y nie dotarły do Polski – stwierdził Radosław Sikorski w trakcie sejmowej debaty.

Jego zdaniem obecnie dylematy są podobne co w 1939 roku. – Do programu SAFE wchodzą Włochy, rządzone przez prawicę. Czy pani Meloni chce oddać Włochy pod niemiecki but, naprawdę to wierzycie? Czy premier Orban, wasz sojusznik ideologiczny chce oddać Węgry pod niemiecki but? Podobny dylemat ma walcząca o wolność Ukraina – stwierdził Radosław Sikorski w Sejmie.

Szef MSZ przypomniał też z mównicy słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące kupowania broni z Korei Południowej, gdy PiS rządziło. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił wówczas, że "lepiej być zadłużonym niż okupowanym". – Mądre słowa – stwierdził Sikorski.

Tusk chce obejść prezydencie weto

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W odpowiedzi na decyzję głowy państwa, premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy Program Polska Zbrojna – zapowiedział.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat, w którym poinformowała, że rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. "Wobec bezprecedensowego i gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa w Europie, Polska musi pilnie i na dużą skalę zwiększyć inwestycje w zbrojenia. Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. Rząd zadeklarował ponadto kontynuację działań na rzecz pozyskania środków także na wsparcie zadań Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa" – przekazano.

