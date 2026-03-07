"Żądam". Sikorski zaapelował do linii lotniczych

W sobotę odbyło się międzyresortowe spotkanie zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Na konferencji prasowej po spotkaniu wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że „łącznie do tej pory Bliski Wschód opuściło 4541 obywateli Polski”.

– Dosłownie w tej chwili kolejna grupa jest odprawiana na lotnisku w Arabii Saudyjskiej przy udziale naszego ambasadora – powiedział.

Radosław Sikorski, komentując sytuację bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, poinformował, że ma „dobrą i złą wiadomość”.

– Prezydent Iranu zapowiedział, jakoby Iran miał przestać atakować kraje Zatoki Perskiej, niestety nasi przedstawiciele jeszcze tego nie potwierdzają. Zdaje się, że ta zapowiedź jest po pierwsze warunkowa, a po drugie nierealizowana. W niektórych krajach nadal lecą drony i wybuchają rakiety – przypomniał.

Szef MSZ oświadczył również, że „żąda” od linii lotniczych, aby wzięły odpowiedzialność za swoich pasażerów.

Atak Izraela i USA na Iran

W ubiegłą sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

W środę premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czytaj też:

Tylu Polaków wróciło do kraju z Bliskiego Wschodu. Podano liczbęCzytaj też:

Polacy zatrzymani w Iraku. Sikorski przekazał nowe informacje